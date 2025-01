Una ex de “La isla de las tentaciones” denuncia acoso laboral: “Me han humillado”

Yaiza Tejera, conocida por su paso como tentadora en la sexta edición de “La isla de las tentaciones”, ha utilizado sus redes sociales para denunciar un grave episodio de acoso sufrido en su lugar de trabajo. A pesar de su popularidad tras participar en el reality de Telecinco, donde alcanzó casi 100.000 seguidores en Instagram, la malagueña nunca dejó su empleo en el sector de la hostelería. Sin embargo, lo que debía ser un día laboral terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora.

“Hoy he sido acosada en mi propio trabajo”, comienza relatando Yaiza en un desgarrador testimonio. Según explica, todo empezó cuando un grupo de diez personas, hombres y mujeres de alrededor de 30 años, llegó a su establecimiento. “Han estado vacilándome mientras trabajaba”, detalla la exconcursante, visiblemente afectada.

El acoso no terminó ahí. Por la noche, el grupo volvió al local, esta vez entrando por la puerta trasera. Yaiza asegura que sufrió una serie de humillaciones, que incluyeron grabaciones sin su consentimiento, insultos, tocamientos y hasta intentos de agresión. “Un hombre trató de pegarme mientras otros dos me levantaban de la mano”, cuenta, describiendo una situación que la dejó completamente indefensa.

En su relato, también denuncia la falta de apoyo por parte de las autoridades. “Llamé a la policía, pero no hicieron nada para ayudarme”, lamenta. Según sus palabras, desconoce las razones por las que estas personas decidieron atacarla, aunque no es la primera vez que enfrenta comportamientos similares.

La joven reflexionó sobre cómo el haber participado en un programa de televisión ha desencadenado comentarios despectivos hacia su empleo. “Ya me ha pasado varias veces. Vienen a mi trabajo a reírse de mí con frases como: ‘Mírala, cómo ha acabado’. Me pregunto, ¿trabajar es algo bajuno?”, expresa. Yaiza recuerda que, además de haber sido camarera, ha tenido una empresa, ha competido a nivel élite y desempeñado otros roles en su vida, dejando claro que no hay vergüenza alguna en ganarse la vida dignamente.

Este episodio pone de manifiesto los desafíos que enfrentan muchas personas que han participado en realities y cómo, a pesar de la exposición mediática, siguen lidiando con comportamientos inaceptables en su día a día.