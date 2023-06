El Intermedio se emitirá en julio sin el Gran Wyoming

Las sorpresiva decisión del gobierno del presidente Pedro Sánchez, de adelantar elecciones generales para el próximo 23 de julio nos han pillado a todos con el cambiado y ha obligado a la reacción, también en las cadenas de televisión, que se han visto forzadas a cambiar no pocos planes para poder sortear estos días previos a los comicios de la mejor manera.

Es el caso de “El Intermedio”, uno de los programas más vistos de laSexta y que presenta el Gran Wyominig, y cuya reacción incluye cambios notables. El primero de ellos es que, en un principio, el programa estaba previsto que emitiría el último episodio de la temporada el 29 de junio. Sin embargo, la cadena ha decidido atrasar las vacaciones de verano y prolongar la temporada hasta el 24 de julio, para poder analizar la campaña y los resultados electorales con el humor y el sarcasmo que “El Intermedio” trae de fábrica.

No obstante, el formato sufrirá algunas variaciones y la más notable de ellas es que la cara más visible, Wyoming, quien da verdadera identidad a "El Intermedio", no estará en este tramo extemporáneo del programa, pues el presentador tenía un compromiso personal adquirido previamente que no ha podido anular y en su lugar estará Dani Mateo.

Así, el cómico de Granollers será el encargado, entre el 3 y el 24 de julio, de presentar este formato de actualidad. Pero no sólo, pues Mateo hará doblete este verano, ya que también estará presentando el magacín “Zapeando”, que emite laSexta y produce Globomedia.