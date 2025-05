Una invitada de 'El diario de Jorge', en shock: "Estoy totalmente perdida"

Uno de los rostros más conocidos de la televisión en España en la actualidad es Jorge Javier Vázquez. El presentador, que lidera varios programas de Telecinco, vivió anoche en primera persona un momento bastante desconcertante entre varias de las invitadas de uno de los contenidos que conduce: 'El diario de Jorge'.

Este programa, que intenta reconciliar a las personas que acuden, no siempre consigue su resultado. Un ejemplo claro de ello fue lo que se vivió en la última emisión. La protagonista de esta historia se llama Ishane y quiere explicarle a Yadira que "malinterpretó los mensajes con su marido".

El motivo del bloqueo

De hecho, por eso acudió al programa. Porque su amiga le bloqueó de un día para otro sin motivo alguno ni explicación y ella piensa que este es el motivo. La realidad, según Ishane, fue bien distinta: "Estaba planeando hacerle un regalo a Yadira y por eso intercambié unos mensajes con su marido".

Todo parecía tener un cierto sentido hasta que Yadira entró en el plató y confesó el motivo real por el que rompió su amistad con ella: "Tú sabes que en mi vida tú tenías un papel muy importante y yo creo que yo en la tuya también. Sucedió algo, tú de las cosas que yo te comenté, hubo algo que solamente sabías tú".

Además, añadió: "No sé si habrás hecho un comentario suelto al aire inofensivo, porque no creo que lo hayas hecho a mala fe, pero yo me sentí traicionada". Tras esta afirmación, Ishane le pidió algún detalle más porque estaba en shock al no saber a qué se refería exactamente. Por ello, le comentó si le podía dar alguna pista más.

"Era un secreto mío de mi vida personal, una situación que estaba pasando en mi vida en general que impactaba de cierta forma en muchos ámbitos", le comentó nuevamente Yadira. Aún así, Ishane seguía en blanco y sin saber qué pasaba: "Estoy totalmente perdida". Por último, Yadira concluyó: "Tuvo una reacción tal vez desmedida, pero estoy dispuesta a tener una conversación con ella, aunque no sé si podré volver a confiar".