Isabel Gemio regresa a la televisión de la mano de este conocido programa de TVE

La periodista y presentadora Isabel Gemio será la invitada esta semana del programa 'Plano General', dirigido y presentado por Jenaro Castro. La emisión tendrá lugar este viernes 7 de marzo a las 22:00 horas en La 2 y contará con una reposición el domingo a las 6:30 horas en La 1, Canal 24 Horas y TVE Internacional.

Durante la conversación, Gemio se mostrará sincera y conmovedora al abordar uno de los aspectos más dolorosos de su vida: la enfermedad de su hijo Gustavo, quien padece distrofia muscular. "Mi mayor pesadilla y pena es que mi hijo no se cure de su distrofia muscular, y mi mayor alegría es que pudiera andar", confiesa la periodista extremeña entre lágrimas. Además, reconoce que esta situación la ha llevado a cuestionarse su papel como madre: "Siento que a mi hijo sano no le he dado todo lo que se merecía". En este sentido, reivindica la importancia de la investigación médica y la solidaridad con quienes enfrentan enfermedades raras.

Jenaro Castro e Isabel Gemio en 'Plano General' RTVE

A lo largo de la entrevista, Isabel Gemio también reflexionará sobre la actualidad política y social del país. En su opinión, España es un país plural en el que, a pesar de las diferencias, "lo mejor es su gente porque salimos adelante a pesar de todo lo que nos peleamos". Sin embargo, admite que se ha sentido "más libre en el pasado que ahora" y exige a los políticos "más capacidad de diálogo". Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que no se desentienda de la política: "No pasemos a la hora de votar, porque la política es todo, desde la farola que nos ponen hasta las pensiones o los hospitales".

Por otra parte, en el plano personal, la presentadora se mostrará introspectiva y sin miedo a compartir sus sentimientos. Se define a sí misma como "una mujer nacida para luchar que llora a menudo, porque si no llorase enloquecería". Sobre su vida sentimental, asegura que prefiere "estar sola que mal acompañada" y que ha amado intensamente, aunque considera que una mujer no necesita una pareja para sentirse completa. También deja claro que ya no le interesa "el sexo de aquí te pillo y aquí te mato". La entrevista seguirá la estructura habitual de 'Plano General', donde Gemio se someterá a distintas secciones que abordan tanto su vida profesional como personal. Entre ellas, 'La semblanza', en la que participará su amigo y periodista Pepe Navarro, y 'En un rincón del alma', donde se explorará su lado más íntimo.

Isabel Gemio, presentadora de '¡Sorpresa, sorpresa!' Atresmedia

Isabel Gemio es una de las figuras más destacadas de la comunicación en España. Con una trayectoria que abarca televisión y radio, ha sido la cara visible de programas icónicos como '¡Sorpresa, sorpresa!' en Antena 3 y 'Retratos' con alma en TVE. Además, estuvo trece años en Onda Cero, consolidándose como una de las voces más influyentes de la radio española. En los últimos años, ha optado por un perfil más discreto, aunque recientemente ha vuelto a la pantalla como concursante en 'Bake Off: Famosos al Horno'. La entrevista en 'Plano General' promete ser una de las más emotivas y reveladoras de la temporada, con una Isabel Gemio dispuesta a abrir su corazón y compartir su experiencia con los espectadores.