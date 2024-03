Isabel Gemio habla sobre su depresión: "Creía que la enfermedad de mi hijo iba a acabar conmigo"

La periodista Isabel Gemio ha participado en el pódcast "Drama Queens", de Pilar Vidal, y ha confesado haber padecidos problemas de salud mental. El motivo: cuando se enteró de que Gustavo, su hijo, padecía una enfermedad incurable. "Pensé que la enfermedad de mi hijo iba a acabar conmigo", ha dicho.

"Creo que a veces los médicos son un poco brutos, que les falta un poco de psicología porque me dijeron que mi hijo tenía una distrofia muscular y que por lo general estos niños morían a los 15 años", ha contado. Gustavo ha cumplido ya 27 años y sigue luchando contra la distrofia muscular de Duchene, la enfermedad degenerativa que padece. Gemio asegura que no supo asimilar el diagnóstico porque "no sabía nada de enfermedades minoritarias".

"Yo disimulaba por el bien de mis hijos, además yo soy de guardarme las cosas y un psicólogo me dijo que tenía una depresión camuflada", ha reconocido Isabel Gemio a Pilar Vidal. Además, ha asegurado que su pareja y sus amigos desempeñaron un papel de ayuda fundamental. A quien no quiso preocupar, ha reconocido Gemio, fue a su madre porque "la pobrecita sufría muchísimo". "No quise trasladarle todo eso ni adelantarle lo que venía... Afortunadamente se murió antes de saber lo que le esperaba a su nieto".