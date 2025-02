"Bake Off" se cobra su víctima más cantada: Víctor Sandoval, eliminado tras semanas viéndolo venir

Víctor Sandoval ha dicho adiós a "Bake Off: Famosos al horno" en una expulsión que, más que sorpresa, generó un ambiente de celebración entre los concursantes. No porque no le tuvieran cariño, sino porque él mismo llevaba varias semanas asegurando que sería el próximo en irse. Su despedida coincidió con el regreso de Pol Espargaró, quien retomó su puesto en el concurso tras una ausencia temporal, dejando atrás a Garbiñe Muguruza, su sustituta.

La gala estuvo marcada por retos técnicos y pruebas de creatividad que pusieron a prueba a los famosos. En la primera parte, los aspirantes tuvieron que replicar una tarta de limón y merengue, un postre que Eva Arguiñano conoce al detalle. La dificultad de la prueba quedó en segundo plano cuando Sonia y Selena, las invitadas de la noche, amenizaron el proceso con su música. Al final, Pol Espargaró se llevó la mejor puntuación, mientras que Sandoval quedó en el último lugar, un mal augurio de lo que estaba por venir.

La prueba de fantasía añadió un extra de dificultad: los concursantes debían hacer una tarta con vegetales y decorarla con la forma del ingrediente elegido. Lidia Torrent destacó con una ejecución impecable, Benita sorprendió con su tarta de maíz, Nagore se arriesgó con un aguacate de sabor discutible, Mario convenció con su calabacín y Carmen arriesgó con una combinación muy lograda. Pol, en cambio, no convenció con el picante, y Sandoval volvió a fallar, dejando su tarta sin apenas decoración. "Está como el primer programa", lamentó Eva Arguiñano tras probarla.

Al final de la noche, el delantal estrella fue para Benita, consolidando su posición como una de las favoritas. En el otro extremo, Sandoval y Lidia Torrent fueron los dos nominados a la expulsión. Tras un tenso momento de deliberación, los jueces anunciaron que Sandoval debía abandonar la carpa. Su reacción fue más cómica que dramática: "Los que van a morir te saludan", dijo sobre su propia tarta antes de conocer el veredicto.

Con su salida, el concurso sigue su curso con menos concursantes y más exigencia. La próxima semana, los famosos deberán seguir demostrando su evolución en la repostería, mientras la competencia se vuelve cada vez más reñida.