Isabel Gemio vuelve a La 1 como colaboradora de ‘Directo al grano’

Isabel Gemio regresa a La 1 para sumarse al equipo de ‘Directo al grano’, el magacín de actualidad que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de la cadena pública. La periodista se incorpora como nueva colaboradora del programa con una sección semanal que refuerza el compromiso social y de servicio ciudadano del formato.

El espacio, producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), contará con la sección ‘Te doy la palabra’, liderada por Gemio. En ella, los espectadores podrán exponer conflictos, denuncias o casos sociales que requieran atención pública. El equipo del programa analizará y seleccionará las historias más relevantes, acompañando a los protagonistas y haciendo seguimiento de su evolución hasta contribuir a su resolución.

Con esta incorporación, ‘Directo al grano’ suma a una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión y la radio españolas. Gemio compagina este nuevo reto con su trabajo al frente de ‘El último tren’, el magacín nocturno de Radio Nacional de España, donde aborda temas de actualidad y reflexión social.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Isabel Gemio ha conducido algunos de los programas más recordados de la televisión, como ‘Sorpresa, sorpresa’, ‘Lo que necesitas es amor’ o ‘Esta noche, sexo’, además del espacio radiofónico ‘Te doy mi palabra’, título que ahora recupera en esta nueva etapa. Su compromiso con las causas sociales y su cercanía con los espectadores la convierten en una voz de referencia del periodismo español.

La periodista se une así a un equipo de colaboradores consolidados en ‘Directo al grano’, entre ellos Paco Lobatón, con su sección sobre personas desaparecidas, y el dúo Gallego & Rey, que aporta cada semana su mirada crítica y humorística de la actualidad a través de una viñeta animada.