Marc Márquez regresa al plató de 'El Hormiguero' como nuevo campeón del mundo de MotoGP

Tras la polémica entrevista de Andy en la última emisión, 'El Hormiguero' vuelve a desplegar su alfombra roja para recibir a lo grande al nuevo campeón del mundo de MotoGP. Marc Márquez regresa al plató de las hormigas más famosas de la televisión para repasar una espectacular temporada 2025 en la categoría reina del motociclismo. A lomos de su Ducati, el piloto catalán ha recuperado la gloria al conquistar nuevamente el escalón más alto del podio. Durante su visita, Márquez también hablará sobre la evolución de su hombro derecho, lesionado en la caída que sufrió en el Gran Premio de Indonesia, un contratiempo que obligó a posponer esta entrevista inicialmente prevista para el pasado 7 de octubre.

Marc Márquez, el niño prodigio de Cervera, que dominó con Honda y se corona con Ducati como nuevo campeón del mundo de MotoGP

Marc Márquez Alentà (Cervera, Lérida, 17 de febrero de 1993) es un piloto de motociclismo español considerado uno de los más exitosos de la historia del deporte. A lo largo de su trayectoria, ha conquistado nueve títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en tres categorías: 125cc (2010), Moto2 (2012) y siete en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025). Además, fue subcampeón de Moto2 en 2011 y tercero en MotoGP en 2015 y 2024. Durante su etapa con el equipo Repsol Honda (2013–2023), Márquez logró 59 victorias y 101 podios en 169 Grandes Premios, convirtiéndose en el piloto más laureado de la marca. En 2024 pasó a formar parte del equipo Gresini Racing, compartiendo garaje con su hermano Álex Márquez, y desde 2025 compite con el equipo oficial Ducati, con contrato vigente hasta 2026.

MOTO - MOTO GP - GRAND PRIX OF JAPAN 2025 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Su impacto en MotoGP fue inmediato: en su primera temporada en la categoría reina, se proclamó campeón del mundo de 2013 con tan solo 20 años y 266 días, batiendo el récord de Freddie Spencer y convirtiéndose en el piloto más joven en lograr un título mundial en MotoGP. Desde entonces, ha roto numerosos registros, siendo el piloto más joven en alcanzar los títulos de bi, tri, tetra, penta y hexa campeón de la máxima categoría. A lo largo de su carrera, Márquez ha acumulado 99 victorias, 73 de ellas en MotoGP, además de 126 podios, 74 poles position, 72 vueltas rápidas y 11 grand chelems. También ostenta 8 BMW M Awards y el récord de más victorias en una temporada, con 13 triunfos en 18 carreras en 2014. Es uno de los cuatro pilotos en la historia que ha ganado tres campeonatos del mundo en tres categorías diferentes, junto a Mike Hailwood, Phil Read y Valentino Rossi. Asimismo, junto con Casey Stoner, es el único piloto que ha debutado con Ducati ganando su primera carrera, y ambos son los únicos en conquistar el título mundial con la marca en su primera temporada.

