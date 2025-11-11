Batacazo en las tardes de Telecinco: el nuevo "Gran Hermano: La vida en directo" se desploma en su estreno

Lo que debía ser un golpe de efecto para revitalizar las tardes de Telecinco ha terminado siendo un auténtico quebradero de cabeza. "GH: La vida en directo" se ha estrenado con un sonoro fracaso, dejando en evidencia que no todo lo que lleva la marca "Gran Hermano" garantiza atención. La nueva apuesta de Mediaset no solo ha empezado con un ridículo 5,8% de share, sino que ha arrastrado al resto de la franja a una caída preocupante.

Jorge Javier Vázquez regresaba con fuerza como rostro del nuevo formato diario, pero ni su presencia ha logrado salvar el proyecto. Apenas 600.000 espectadores se asomaron al resumen vespertino del reality, una cifra bajísima si se compara con el histórico de "Gran Hermano" y con los mínimos que se pretendía superar. Incluso "Agárrate al sillón", que parecía insuperable en su mediocridad, obtenía mejores datos en esa misma franja.

La cadena había reestructurado su tarde entera para hacer hueco a este experimento, recortando minutos de "El tiempo justo", adelantando "El diario de Jorge" y reajustando "Agárrate al sillón". Sin embargo, el resultado ha sido un agujero negro de audiencia entre las 20:15 y las 21:00 horas, precisamente el tramo que debía dejar todo preparado para el informativo de la noche.

El efecto dominó no tardó en llegar. "Informativos Telecinco 21h" marcó un 7,4%, uno de sus peores registros, y quedó no solo por detrás de Vicente Vallés en Antena 3 y Pepa Bueno en TVE, sino incluso por debajo del informativo de laSexta. Un fracaso en cadena que obliga a Mediaset a revisar, una vez más, su incierta estrategia para competir en el prime time.

El problema no es solo la baja cuota, sino el contexto: la reaparición de Jorge Javier en un espacio que no logra enganchar, la competencia feroz en esa franja y la pérdida progresiva de relevancia de un formato que fue rey en su día. "Gran Hermano 20" parecía el salvavidas de la cadena, pero su versión diaria ha resultado un lastre inesperado.

Ahora la pregunta es si Telecinco tendrá margen o paciencia para esperar un milagro. Porque si el dato no mejora esta semana, el futuro de "GH: La vida en directo" parece sentenciado. La audiencia ya ha hablado, y de momento, lo ha hecho en voz baja.