'La isla de las tentaciones 8' se despide por todo lo alto con una inesperada proposición de matrimonio

'La isla de las tentaciones 8' ha cerrado este pasado miércoles, 19 de marzo, una de sus temporadas más exitosas con la emisión del último 'Debate de las Tentaciones'. El programa, que ha sido clave en la recuperación de audiencia de Telecinco, ha dejado momentos impactantes, desde revelaciones sorprendentes hasta una inesperada propuesta de matrimonio. Sandra Barneda, presentadora del formato de Mediaset, no ha podido ocultar su asombro ante la cantidad de verdades que salieron a la luz durante el debate. "He vivido cosas surrealistas, pero creo que esto lo supera", ha comentado en medio de una noche cargada de emociones y enfrentamientos.

El debate ha reunido a los concursantes que faltaban por dar explicaciones sobre sus relaciones tras el paso por la isla. Una de las parejas que ha confirmado su ruptura fue la formada por Andrea y Joel. La joven ha explicado que, aunque lamentaba el final de su relación, no era feliz: "No ha habido terceras personas, pero estoy segura de que no estaba enamorada". Joel, por su parte, ha reconocido que la convivencia previa a la isla ya era complicada y que no lograron superar los problemas arrastrados del reality. Otro caso similar fue el de Ana y Fran. La joven ha decidido terminar la relación tras recibir múltiples mensajes asegurando que su pareja se había besado con otra chica en una noche de fiesta. Fran ha admitido el episodio, aunque ha insistido en que en ese momento ya no estaban juntos. Ana, visiblemente afectada, ha sentenciado: "Estoy feliz de haber salido de una relación como esta. He sufrido maltrato psicológico y mis compañeras lo saben". Fran, molesto por la acusación, ha asegurado que tomaría medidas legales, mientras Sandra Barneda ha intentado calmar los ánimos.

En un giro inesperado, la noche ha culminado con una pedida de mano en directo. Sthefany y Tadeo han sido la única pareja que ha logrado salir junta del programay mantenerse unida en el tiempo. La pareja ha explicado que han seguido en terapia de pareja y que actualmente conviven, consolidando su relación. Sin embargo, la calma se ha visto interrumpida cuando Simone, tentador de Sthefany, ha aparecido para cuestionar la relación. "Creo que tienen una relación tóxica, se han puesto los cuernos y no querría en la vida algo así", ha declarado. Luego, ha entrado en escena Mayeli, ex de Tadeo, con quien ha protagonizado un fuerte enfrentamiento. Pese a la tensión, el momento más emotivo ha llegado al final del debate cuando Tadeo ha sorprendido a todos con un ramo de rosas y un anillo de compromiso. "No he sido tu primer amor, pero me gustaría ser el último. Eres mi familia, mi hogar. ¿Quieres casarte conmigo?", ha preguntado arrodillándose. Sthefany, emocionada, ha respondido con un "te amo" antes de aceptar la propuesta.

Por otra parte, uno de los momentos más caóticos de la noche se ha vivido cuando Álvaro, Mayeli y Alba han coincidido en el plató de Telecinco. Mientras Mayeli ha asegurado que aún mantenía una relación con Álvaro, él la ha desmentido en directo. "Ahora mismo no estamos juntos", ha confesado, dejando en shock a la joven y a la propia Sandra Barneda, quien ha calificado la situación como "lo más surrealista" que había presenciado en la historia del programa de Mediaset. Álvaro también ha revelado que su relación con Mayeli había sido un "infierno" y que ella lo manipulaba para que no saliera. Además, ha confesado que ella había sido infiel por escrito con otro chico al que le pidió ser su novia. Mayeli, enojada, ha asegurado que Álvaro la estaba usando solo para "hacer espectáculo" en televisión.

Otra concursante que ha llegado con ganas de aclarar cuentas fue Bayán, quien ha asegurado que Torres la engañó haciéndole creer que tenía sentimientos por ella cuando, en realidad, tenía una relación fuera del programa. "Es un mentiroso, le encanta el papel de príncipe, pero se le pilla. Tengo pruebas", ha advertido. Torres, por su parte, ha confesado que antes de entrar a la isla tenía sentimientos por otra persona, aunque oficialmente no estaban juntos. Sin embargo, tras el reality, retomaron su relación. Esto ha dejado en evidencia que, mientras estaba con Bayán en la isla, aún pensaba en su expareja.