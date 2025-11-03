'La Isla de las Tentaciones 9' arranca con una concursante desafiando las órdenes en la primera despedida

'La isla de las tentaciones' ha vuelto a encender los focos con su novena temporada en la que cinco parejas nuevas pondrán a prueba su amor y han bastado tan solo unos minutos para que una de ellas rompiera una de las normas del formato de Telecinco.

La mecánica del programa preveía que, por primera vez, las parejas tuvieran un encuentro con los solteros y las solteras con los que van a convivir las próximas semanas, todo ello sin la presencia de la presentadora Sandra Barneda. Tras unos minutos cargados de tensión en los que no han faltado las pullitas y las provocaciones, la conductora ha hecho acto de presencia para poner orden.

En ese momento ha despedido a las tentaciones y ha pedido a las chicas que se colocaran frente a sus novios para trasladarles el siguiente mensaje: "Mirad bien a vuestras parejas, porque esta prueba de amor acaba de comenzar y os ha separado en este mismo momento. Sin despedidas, sin abrazos, sin besos, sin palabras. Chicas, acompañadme. Chicos, nos vemos muy pronto".

Tras ello, ha pedido a las participantes que se fueran con ella de la playa y, mientras abandonaban el terreno, una de ellas no ha resistido, se ha dado la vuelta y ha echado a correr para abrazar a Gilbert, saltándose las normas que hacía escasos instantes acaba de pronunciar la maestra de ceremonias del reality.

"¡Claudia, por favor, conmigo!", ha gritado Barneda para después pedirles seriamente y por favor que lo que acababa de hacer Claudia no podían hacerlo: "Las normas están para cumplirse". Ya en la casa de Villa Playa destinada a las chicas, la presentadora le ha preguntado a la infractora cómo había ido la despedida: "Te has saltado las normas, no me ha gustado y yo creo que a las chicas tampoco les ha gustado, porque ahora tenéis que ser una piña".

"Pido disculpas por lo que he hecho. Al final no me ha imaginaba que la despedida fuera así, tan drástica, sin poder dar un abrazo a mi pareja. No me he podido contener, lo he hecho mal, lo siento, porque al final ellas tampoco han podido tener la misma oportunidad que yo de dar ese abrazo, pero no se volverá a repetir", ha replicado la concursante.

Así es la pareja de Gilbert y Claudia

Gilbert (24) y Claudia (23) llegan desde Mallorca y llevan juntos un año y medio. Se conocieron durante su etapa en el instituto, cuando los dos tenían pareja. Siete años después comenzaron su relación. Aunque en ese momento ella mantenía también contacto con otro chico, pronto se dio cuenta de que quería una vida estable junto Gilbert. Y aunque él quería ir despacio, al mes se fueron a vivir juntos. Medio año después adoptaron a su perrita Chloé.

Claudia se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, pero a la vez le encanta gustar, lo que genera dudas en él. Gilbert, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de ella. Su objetivo en 'La Isla de las Tentaciones' es poder llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.