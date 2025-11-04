Orange TV colapsa en pleno horario nocturno: los clientes estallan en redes

Anoche, los usuarios de Orange TV vivieron un auténtico apagón. La plataforma dejó de emitir canales en directo en todo el país, afectando tanto a quienes utilizan el descodificador como a quienes acceden desde la web o la aplicación móvil. Sin previo aviso y sin una explicación concreta, el servicio colapsó durante varias horas, dejando a los clientes completamente a ciegas.

La caída no solo afectó a las emisiones en directo, sino que se sumó a un problema ya existente: la función "Últimos 7 días" (U7D), que permite recuperar programas emitidos recientemente, lleva sin actualizarse desde el 1 de noviembre. Esto significa que miles de usuarios no pueden ver contenidos recientes, una funcionalidad clave que sigue bloqueada sin solución aparente.

A la frustración por el fallo en directo se añade la imposibilidad de consultar la Guía de TV, esencial para planificar el visionado de contenidos. Además, los clientes del servicio "Orange TV Libre" también están entre los afectados, lo que amplía aún más el alcance de la incidencia.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Numerosos usuarios denunciaron errores al intentar reproducir cualquier canal y la aparición de menús que no llevaban a ningún sitio. “Todo parece normal, pero los canales simplemente no cargan”, era uno de los mensajes más repetidos en X (antes Twitter), donde la situación se volvió tendencia durante la madrugada.

Orange España, desde su cuenta oficial, admitió la existencia de una "incidencia técnica" que afecta al servicio de televisión. Aseguraron estar trabajando para solucionarlo “lo antes posible”, aunque no ofrecieron ninguna explicación concreta ni un plazo estimado de resolución, algo que ha aumentado el enfado entre los abonados.