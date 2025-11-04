Laura Muñoz abandona 'OT 2025' en una Gala 7 llena de emociones y con Claudia Arenas como favorita

La Gala 7 de 'OT 2025'dejó varios titulares tras otra noche más de grandes actuaciones y momentos vividos sobre el escenario del concurso producido por Gestmusic y Amazon Prime Video. Laura Muñoz dice adiós de la Academia de 'OT' tras no recibir el suficiente apoyo del público. La joven de Pamplona tan solo obtuvo un 33% de los votos y la salvación recaló sobre Olivia, que además conquistó al jurado tras interpretar 'Superestrella' de Aitana Ocaña (una de las canciones de moda en nuestro país), cruzando la pasarela y librándose de la nominación.

Al igual que la madrileña, Claudia Arenas también cruzo la pasarela, en este caso como favorita, siendo la séptima concursante de esta edición de 'OT' en conseguir esta condición y sumando sus primeros 3.000 € cortesía del banco ING para su cuenta personal y su futuro dentro del panorama musical. Junto a la periodista alicantina y Olivia, cruzaron la pasarela Javier Crespo, Lucía, Téyou y Guillo Rist, quienes se aseguraron su presencia una semana en la Academia.

En cuanto a las nominaciones, Tinho, Guille Toledano, Cristina y María Cruz sembraron dudas con sus actuaciones y el jurado decidió dejarlos en el alambre durante el final de la Gala 7 de 'OT 2025'. Los profesores salvaron a Guille Toledano y el resto de concursantes pusieron en un duro aprieto a la favorita Claudia, que tuvo que desempatar (con la lágrimas incluidas) entre Tinho y Cristina, decantándose por el gallego. Por lo tanto, la semana que viene habrá duelo entre Cristina y María Cruz, que completa una mala semana tras una actuación bastante floja en el día de hoy, que puede provocar su salida de 'OT 2025'.

Madrid, Barcelona y Valencia, sedes oficiales de los conciertos y firmas de los CD's de 'OT 2025'

Chenoa también fue protagonista una vez más, ya que además de conducir magistralmente la gala, anunció que Madrid, Barcelona y Valencia serán los escenarios escogidos por la producción del concurso para que los concursantes de 'OT 2025' realicen los conciertos y firmas de CD's de la edición. En cuanto a los conciertos, tendrán lugar en el mes de julio y las entradas ya están a la venta. El 03/07/2026 tendrá lugar el primero de todos en el Movistar Arena de Madrid. Una semana después, el 10/07/2026, los "triunfitos" viajarán a Barcelona para cantar en el Palau Sant Jordi y culminarán (por el momento) la gira en Valencia, el 18/07/2026, el majestuoso y nuevoRoig Arena.

En cuanto a los discos (que al igual que los conciertos ya se pueden comprar) no habrá que esperar tanto ya que el próximo sábado 15 de noviembre tendrán lugar la firma por los propios concursantes de 'OT 2025' en Olímpico Arena de Badalona, el pabellón 12 de Ifema Madrid y L'Alqueria del Basket en Valencia.