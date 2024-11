Joaquín Prat carga contra los políticos valencianos al conocer el proyecto que podría haber evitado el desastre de la DANA

Diez días después de que la peor DANA del siglo golpeara con dureza Valencia, los efectos devastadores del fenómeno climático aún son visibles. Con más de 200 fallecidos y numerosas personas desaparecidas, la labor de las víctimas, voluntarios y equipos de emergencia se ha centrado en limpiar y reconstruir las áreas afectadas. Sin embargo, ha salido a la luz un detalle que ha causado indignación y fuertes críticas, expuestas con vehemencia por el presentador Joaquín Prat, quien hasta hace unos días ha estado en la zona 0 de la catástrofe.

Durante la última emisión de 'Vamos a ver' en Telecinco, Joaquín Prat ha expresado su descontento tras conocerse la existencia de un proyecto que podría haber mitigado los efectos de la tragedia, pero que lleva inactivo desde hace dos décadas. Según se ha explicado, un plan destinado a prevenir el desbordamiento de la Cuenca del Poyo, que ha desencadenado severas inundaciones en 77 municipios de la Comunidad Valenciana, fue diseñado y aprobado hace 21 años. El proyecto, que permanece guardado sin ejecutarse, data de 2003 y su publicación en el Boletín Oficial del Estado tuvo lugar el 9 de enero de ese mismo año.

Con una mezcla de frustración y rabia, Joaquín Prat se ha dirigido a la audiencia, condenando la falta de acción de las administraciones autonómicas a lo largo del tiempo. "El plan de emergencias de la Comunidad Valenciana se publicó hace 21 años. Y aquí estamos, después de esta tragedia", ha declarado el presentador de Mediaset, dejando clara su indignación ante lo que considera una muestra de ineficiencia y desinterés político. Asimismo, Joaquín Prat no ha escatimado en palabras al responsabilizar a los sucesivos gobiernos de la comunidad por su falta de actuación: "Más incompetentes de los sucesivos gobiernos autonómicos no caben". El presentador ha continuado afirmado que leer los detalles del plan y saber que estaba concebido para evitar desastres de esta magnitud es algo que genera "piel de gallina". Sus palabras han resonado no solo como una denuncia, sino como un llamado urgente a la acción y responsabilidad de las autoridades.

Por otra parte, el conocimiento de este proyecto para evitar un desbordamiento ha puesto de manifiesto el debate sobre la falta de prevención ante fenómenos naturales, y la crítica ha encontrado eco entre ciudadanos y expertos. Muchos consideran que si el proyecto hubiera sido ejecutado, podría haber reducido significativamente el impacto del desastre que ha azotado la región después de más de 65 años de la última riada. La tragedia de la DANA en Valencia, además de dejar un doloroso saldo de pérdidas humanas y materiales, expone nuevamente la necesidad de priorizar la planificación y ejecución de medidas de emergencia que, en este caso, han estado paradas durante más de dos décadas a causa principalmente de la predisposición política.