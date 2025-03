Joaquín Prat define con estas tres palabras el paso de Terelu por 'Supervivientes 2025'

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' ha sido breve, pero intenso. Tras 18 días en el reality de Telecinco, la colaboradora de televisión ha decidido abandonar el concurso que presenta Jorge Javier Vázquez, argumentando que su cuerpo no podía más, aunque su mente seguía fuerte. Su salida ha generado un gran debate en los programas de televisión de Mediaset, y uno de los más críticos con su participación ha sido Joaquín Prat, quien no ha dudado en sentenciar el tratamiento que el programa dio a la concursante con solo tres palabras: "un monográfico de Terelu".

Durante su intervención en 'Vamos a ver', el presentador ha analizado la última gala de 'Supervivientes 2025' y ha dejado claro que el protagonismo de Terelu Campos ha sido excesivo. "La gala fue un monográfico sobre Terelu", ha afirmado Prat, reflejando así el sentimiento de muchos espectadores que criticaron en redes sociales el tratamiento especial que se le ha dado a la concursante durante su paso por Honduras. Aunque luego ha matizado su comentario asegurando que "pasaron más cosas", su postura ha dejado en evidencia que, a su juicio, 'Supervivientes 2025' ha centrado demasiado su atención en la hija de María Teresa Campos.

Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' Mediaset

El abandono de Terelu se produjo después de su participación en el Puente de las Emociones, una de las dinámicas más esperadas del reality de Telecinco, donde los concursantes comparten vivencias personales. En este espacio, Terelu se ha abierto como nunca antes, recordando momentos difíciles de su vida, como el suicidio de su padre cuando ella tenía 18 años. Sus palabras han conmovido a la audiencia, pero también han generado opiniones divididas sobre si el programa estaba explotando en exceso su historia personal. "Yo no he tenido una madre al uso, porque ha trabajado mucho y mi padre también, pero no me he sentido diferente. Las mamás de mis amigas estaban en su casa, la mía no pero no importaba porque yo he recibido muchísimo amor y en la adolescencia con 18 años recibo el palo de mi vida. Era un verano, julio del año 1984. Mi padre era director de Radio Nacional en Marbella y decidió irse a su casa y pegarse un tiro. Vivir con eso no es fácil. Aprendes como tantas personas que les haya pasado y mi madre se quedó sola con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable y nunca lo consentimos. Ella no era culpable de nada, solo dio felicidad a su familia, a sus hijas y a su marido, en un momento", ha afirmado Terelu Campos entre lágrimas.

Joaquín Prat cuestiona la 'hazaña' de Terelu

Otro de los momentos que ha generado polémica ha sido cuando Terelu Campos se ha bañado en la playa de Cayo Paloma, un gesto que 'Supervivientes' y Sandra Barneda vendieron como una gran hazaña. Sin embargo, Joaquín Prat ha reaccionado con evidente ironía a este enfoque: "Vamos a ver, ¿cuando vais a una playa en Málaga no os bañáis?". Su comentario ha reflejado su incredulidad ante la importancia que el programa le dio a un acto cotidiano.

Desde el plató de 'Vamos a ver', Carmen Borrego, hermana de Terelu, ha intervenido para aclarar que aunque no era la primera vez que se bañaba en el mar, su hermana no solía hacerlo sola. Sin embargo, esto no ha evitado que las palabras de Joaquín Prat alimentaran el debate sobre si 'Supervivientes 2025' había convertido en un espectáculo innecesario cada movimiento de Terelu Campos. A pesar de las críticas, la salida de Terelu Campos ha estado cargada de emoción. La periodista ha recibido mensajes de apoyo de su hermana y de su hija, Alejandra Rubio, quienes han destacado su valentía y se han mostrado orgullosas de su participación en el reality. La propia Terelu ha reconocido que había superado retos personales y que, aunque físicamente no podía continuar, se sentía satisfecha con su paso por el histórico concurso de Telecinco.

Con su salida, 'Supervivientes 2025' pierde a una de sus concursantes más mediáticas, pero el debate sobre su participación sigue más vivo que nunca. ¿Fue realmente un monográfico de Terelu o el reality simplemente aprovechó su presencia para generar contenido? Lo cierto es que su paso por la isla de Honduras ha dejado una huella que seguirá dando que hablar en los platós de televisión en las siguientes semanas.