Borjamina, de los Mozos de Arousa, denuncia el veto que sufren por parte de Telecinco

Que la relación entre los Mozos de Arousa y Mediaset es inexistente es una realidad pero el pasado sábado en 'Hay que una cosa que te quiero decir' se evidenció con claridad. Ion Aramendi, maestro de ceremonias del concurso en el que el trío gallego hizo historia, fue el invitado del programa que lidera Jorge Javier Vázquez en la noche de los sábados y su participación en él fue comentado en redes sociales por Borjamina, uno de los integrantes del famoso trío, que demostró que los tres concursantes están vetados de Telecinco a día de hoy, en una época en la que la cadena principal del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral está perdonando a los integrantes de su famosa lista negra.

Borrados de la historia del programa

Este sábado, Jorge Javier Vázquez recibió a Ion Aramendi en 'Hay una cosa que te quiero decir', donde el presentador de 'Reacción en cadena' acudió para sorprender a un niño que ha luchado contra la leucemia. Durante su visita, el programa emitió un vídeo recopilatorio con algunos de sus momentos más destacados en el concurso de Telecinco, recordando su trayectoria al frente del formato. Sin embargo, un detalle llamó la atención: los Mozos de Arousa, el equipo más exitoso del programa, no fueron mencionados ni aparecieron en las imágenes. La ausencia de Raúl Santamaría, Borjamina y Bruno resultó sorprendente, ya que fueron los concursantes más longevos y los que lograron el mayor premio en la historia del programa, acumulando 2.630.177 euros. La omisión no pasó desapercibida entre los seguidores del concurso, que cuestionaron la decisión de no incluirlos en el homenaje a Aramendi.

La controversia en torno a los Mozos de Arousa no es nueva, ya que su salida de Mediaset estuvo marcada por la polémica. Borjamina llegó a acusar a la cadena de haberles engañado tras prometerles su participación en las Campanadas de Fin de Año, algo que nunca se concretó. Desde entonces, su relación con Telecinco parece haberse enfriado, y su exclusión del vídeo recopilatorio refuerza la idea de que podrían ser considerados personas non gratas en la cadena. No obstante, Ion Aramendi ha demostrado en varias ocasiones su aprecio por el equipo gallego, mencionándolos en diferentes emisiones. Tras el olvido en el programa, Borjamina reaccionó en su cuenta de "X" con un irónico "Mozos who", lanzando un claro dardo tanto a Telecinco como a la productora Bulldog TV. Su comentario ha avivado el debate en redes sociales, donde muchos espectadores consideran injusto que no se reconozca la relevancia de los Mozos de Arousa en la historia del concurso.