Paola Olmedo se pronuncia sobre el papel de Carmen Borrego como abuela y desvela cómo es su verdadera relación

Paola Olmedo es una de las protagonistas indiscutibles de la actualidad por su nueva cara. La ex de José María Almoguera protagonizó el miércoles 19 de marzo la última portada de la revista "Lecturas" tras someterse a una complicada operación mandibular por motivos de salud.

Las reacciones a la nueva imagen de Paola Olmedo no se hicieron de esperar y todos coinciden en lo cambiada y guapa que está. Tras el revuelo que ha supuesto este gran cambio, Paola Olmedo ha reaparecido ante las cámaras y ha contestado a las palabras de José María Almogueratras ver su nueva cara y al mensaje conciliador de Carmen Borrego.

Las palabras de Paola Olmedo sobre Carmen Borrego

Tal y como ha desvelado la ex de José María Almoguera, está "muy agradecida" con Carmen Borrego por lo que la ha ayudado con el pequeño Marc tras su complicada operación. "Estoy muy agradable con ella porque es muy buena mano y me ha venido muy bien", ha confesado Paola, muy contenta por el papel que ha tenido la hija de María Teresa Campos estos últimos meses.

Antes y después del cambio de imagen de Paola Olmedo LA RAZÓN

Muy conciliadora, la esteticien también ha desmentido que exista algún tipo de envidia de Carmen hacia su hermana Terelu. "Ay, no. Es que es absurdo. No, no. Además, son hermanas y son muy unidas. No, no, no. O sea, yo no pienso eso", ha zanjado Paola. Además, la ex de José María ha revelado que tanto el padre de su hijo como su exsuegra la han llamado tras ver su nueva imagen. "He hablado con ellos ya, pero fenomenal".

Enamorada de nuevo

Además de estas muy contenta con su nueva imagen, Paola Olmedo también está muy feliz en el terreno sentimental. Tras su polémica separación con José Almoguera, la esteticien ha encontrado de nuevo el amor. "Es increíble, me cuida mucho. Ojalá que sea siempre", ha confesado sobre su nueva pareja, añadiendo que "también es tierno, y también es súper cariñoso. Estoy muy contenta con él, me ha apoyado muchísimo".