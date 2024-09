Joaquín Prat se pronuncia sobre el comunicado de los abogados de Bárbara Rey: "Estas fotos..."

La reciente publicación de unas polémicas fotografías que muestran a Bárbara Rey junto al rey emérito Juan Carlos I ha desatado una tormenta mediática en España. Las imágenes, que fueron reveladas por una revista holandesa, han generado reacciones tanto en el ámbito público como en el legal. Según las especulaciones, Ángel Cristo Jr., hijo de la vedette, habría sido el responsable de vender las imágenes que él mismo aseguró poseer meses atrás.

Ante la difusión de las fotografías, la presentadora de televisión ha decidido emprender acciones legales. La vedette anunció el miércoles que el asunto se pondría en manos de sus abogadas, quienes se encargarían de proteger su privacidad y los derechos que considera vulnerados por la divulgación del material. Este jueves, el equipo legal de la artista envió un burofax a los medios de comunicación advirtiendo sobre las posibles repercusiones judiciales en caso de continuar difundiendo las imágenes.

Durante el programa 'Vamos a ver', el presentador Joaquín Pratleyó en directo el contenido del burofax enviado por las abogadas de la actriz. En el comunicado, se subraya la gravedad de la divulgación de las fotos y se advierte que esta acción constituye una violación de los derechos fundamentales de la vedette. Prat, con tono reflexivo, recitó el mensaje legal: "La divulgación de estas imágenes atenta gravemente contra los derechos fundamentales de la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio de nuestra representada, Bárbara Rey".

El equipo legal de Bárbara Rey manifestó su intención de llevar el caso a los tribunales, advirtiendo tanto a la revista 'Privé', responsable de la publicación original, como a otros medios de comunicación que se han hecho eco de las imágenes. "Hemos decidido ejercitar acciones judiciales para salvaguardar los derechos fundamentales de Bárbara Rey frente a la revista Privé y a todos los medios de comunicación que difundan ese contenido ilícito", añadió el comunicado.

Por otra parte, Joaquín Prat, tras leer el documento, no se contuvo en su comentario sobre la situación. En referencia a la última parte del burofax, el presentador señaló: "Que somos todos. Todos. Esto ya lo ha visto todo Dios". Reconoció que, aunque el programa ya había dejado de difundir las imágenes, el daño ya estaba hecho, ya que las fotos se han viralizado y muchos medios en Europa se han hecho eco de la noticia. Asimismo, el presentador de Telecinco añadió, de manera crítica: "Yo todo esto lo entiendo, y yo haría lo mismo si me sacan unas fotos en mi casa con Fulano o con Zutano, pero, co**, si son unas fotos que he utilizado para chantajear al jefe del Estado en su momento... Esto es papel mojado". Prat concluyó subrayando con un toque de sarcasmo que las abogadas de Bárbara Rey enfrentarían un desafío mayúsculo: "Van a tener que traducir el burofax al inglés, al alemán, al francés y a todos los idiomas de Europa porque todos se han hecho eco".