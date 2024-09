Ángel Cristo advierte a Bárbara Rey: no tiene miedo a su madre y le invita a hacer memoria

Ángel Cristo se ha cobrado su venganza contra su madre, Bárbara Rey, aunque para ello haya puesto también en la mira al Rey Juan Carlos. Las fotos de ambos en una residencia de Boadilla del Monte, que la vedette denunció que su hijo presuntamente se las robó, han sido vendidas ahora a una revista holandesa. La portada de ‘Privé’ está dando la vuelta al mundo, mientras que la actriz muestra su desesperanza al ver la última fechoría de su hijo que, para ella ha demostrado cuál era su interés, a la vez que anuncia acciones legales en su contra. Su hermana, Sofía Cristo, incluso desea que “se pudra en la cárcel”, dejando evidencia del enfado que se trae la familia tras la traición que podría acarrearle serios problemas judiciales. Así lo ha analizado una experta para LA RAZÓN, detallando las posibles consecuencias penales a las que se enfrentaría Ángel por la “venganza a mi madre y para desmentir sus palabras”. Estas eran las explicaciones que daba a la revista, pero ahora está ansioso por explicarse mejor.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en Navidad Instagram

Lo hará en el plató que siente ya como su segunda casa, pues en ‘De viernes’ debutó llevando su particular vendetta. Con él se estrenó también el programa de Telecinco y desde entonces han establecido una relación muy beneficiosa para ambas partes. Él a golpe de exclusiva y la cadena con buenos datos de audiencia. Repetirán experiencia este mismo viernes, cuando el hijo de Bárbara Rey se siente en plató para detallar por qué ha decidido dar tan criticado paso. Siempre ha defendido que su madre le obligó a tomar esas instantáneas que ahora ven la luz cuando tenía tan solo 13 años. Denunció una vida marcada por la violencia, las drogas y situaciones que un niño no debería ver. Esta ha sido su forma de cobrarse su venganza y “demostrar que miente cuando dice que ella no extorsionó al Rey. Que estas fotografías se canjearon por 30 millones de pesetas. Que él tomó las fotos”, expresa Luis Pliego la motivación de Ángel Cristo. El propio Rey Juan Carlos confirmó que sufrió chantaje por su parte.

Pero ha hablado antes de sentarse en el paltó y contar en primera persona cómo ha gestionado la venta de las fotografías y si teme las consecuencias judiciales que se le avecinan. Lo ha hecho a través del periodista Pepe del Real, que ha transmitido su advertencia desde el programa ‘Vamos a ver’: “Le pide que haga memoria, porque incluso ella podría haber autorizado enseñar esas imágenes”. No ha explicado a qué se refiere, aunque seguramente no es un dardo lanzado al aire, sino con una diana clara. Un as que se guarda bajo la manga y que podría favorecerle en caso de finalmente se siente en el banquillo de los acusados, como así pretenden su madre y su hermana.

Kiko Matamoros tiene el convencimiento de que Ángel Cristo no ha publicado “ni el 5% de lo que tiene”. Susanna Griso sentenciaba que había tratado de vender contenido en España y que, ya sea por no encontrar comprador o por cuestiones legales, decidió ir a una revista extranjera. El hijo de Bárbara Rey ha dejado todo esto claro en ‘Vamos a ver’, al adelantar en boca de Pepe del Real que “hay mucho material para sacar y le reta a que haga memoria. Está legalmente asesorado y no tiene miedo a lo que pueda pasar. Hay testigos y material que confirman que es el autor de estas fotos”, rompe su silencio tras la publicación de las imágenes de su madre con el Rey Juan Carlos. No parece arrepentido y se muestra muy seguro del paso que ha dado, que ha meditado mucho con profesionales que le han aconsejado cómo hacerlo para cubrirse lo mejor posible las espaldas. Este viernes tendrá otra oportunidad de poner los puntos sobre las íes, previo paso por caja.