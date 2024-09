Sofía Cristo, sin piedad contra Ángel Cristo Jr. : "Ojalá se pudra en la cárcel"

Veinticuatro horas después de conocer la traición de Ángel Cristo Jr. a su madre, Sofía Cristo se ha sentado en "Espejo Público" para hacer frente a su delicada situación familiar. Sin pelos en la lengua y muy decepcionada con su hermano, la DJ no se ha cortado ni un pelo.

"He comprobado que es mala persona. No me quiero meter en camisas de once varas pero va a tener consecuencias muy graves. Siempre que le ha hecho falta el dinero ha sido la amenaza que ha utilizado", ha comenzado diciendo Sofía Cristo minutos antes de entrar en plató. La hija de Bárbara Rey está muy decepcionada con Ángel y considera que no es justo lo que está viviendo la artista . "No se merece esto mi madre, es una forma de maltrato. No es justo. Las reacciones en redes sociales están siendo brutales y me preocupa la salud de mi madre", ha sentenciado la DJ.

Bárbara Rey junto a sus hijos, Ángel y Sofía Cristo, en una imagen de archivo GTRES

Ángel Cristo Jr. ha asestado el golpe definitivo a su madre por “venganza”, tal y como explicaba el reportaje de la revista "Privé" y la vedette continúa en shock. Sofía, tras lo ocurrido, no puede ocultar su fuerte preocupación por su progenitora, que aún está procesando lo ocurrido, desorientada.

"Creo que ha sido un seguro de vida para mi madre, sus hijos y el resto de la familia. Siempre nos ha sobreprotegido. Ha estado amenazada de muerte muchas veces", ha expresado Sofía, muy dolida por todo lo que está viviendo Bárbara Rey a sus 74 años.

La versión de Sofía

"Son unas fotos que se roban hace muchísimo tiempo, no sé cuántos años, cuando mi madre hace la mudanza a Marbella, esa mudanza se encarga de hacerla mi hermano. Estaban en la caja fuerte con unas fotos y otras mías familiares, todas las fotos de mi vida", ha explicado la DJ. "Hace dos meses me llega un paquete anónimo a mi portería y me llega una caja enorme con un montón de álbumes y fotos mías con mis padres y entiendo que es mi hermano quien me las devuelve", ha desvelado, dejando entrever que fue Ángel Cristo Jr. el que se lo envió.

Bárbara Rey publica su felicitación de cumpleaños más emotiva para Sofía Cristo Europa Press

"Aquí ya hemos contado que la última vez que le pide dinero a mi madre y ella no le da porque no puede, él le amenaza con que iba a ser algo muy peligroso. Tenemos de testigo a Lydia Lozano, que a ella intentó venderlas hace muchos años. Mi madre me ha dicho alguna vez "sé que tu hermano sacará las fotos". Mi madre me dijo qué pena que un hijo pueda vejar y maltratar a una madre", ha continuado antes de desearle que "ojalá se pudra en la cárcel".

Sobre quién hizo las fotos, Sofia Cristo también ha dado su versión y ha arrojado luz al asunto: "No se gestaron de la manera que cuenta mi hermano. Gema tú sabes cómo se han hecho y sabes que no es así. Gema yo sé la historia que me han contado y lo que me traslada es que es una persona muy cercana a tu familia y que ya no está, muy cercana a la familia".

Mensaje de Barbara Rey

A última hora de la noche del día de ayer, Bárbara Rey reapareció en su perfil de Instagram con un tajante mensaje para todos sus seguidores. Junto a una fotografía suya, escribió: "Un día más en mi vida en el que soy maltratada. Lo fui por mi marido y desde un tiempo a ahora por mi hijo. Que Dios los perdone a los dos. Yo no".

Nada más compartir la publicación, Sofía Cristo no dudó en comentarla, apoyando de nuevo públicamente a su madre. "Te amo por encima de todo y no te preocupes porque todo el mal que hace cualquiera se les devolverá por mil", expresó la DJ junto a unos emoticonos de corazones.