Joaquín Prat revela lo más importante de la llegada de Montoya a 'Supervivientes'

Este domingo se vivió uno de los primeros momentos más destacados de la nueva edición del reallity show más exigente de Mediaset, "Supervivientes 2025". Fue nada más y nada menos que la llegada a Honduras de una de las estrellas del momento en la televisión en España: Montoya. Su participación en 'La isla de las tentaciones' no ha dejado indiferente a nadie y se espera que sea uno de los más destacados también en Honduras.

Todas las personas interesadas pudieron disfrutar de su salto del helicóptero y de sus primeros momentos en la isla de la mano de la primera entrega del programa que se emite en Telecinco los domingos en prime time (22:00 horas) denominado "Conexión Honduras". Este contenido, presentado por Sandra Barneda, mostró en primicia lo que estaba sucediendo en su llegada y se vio, una vez más, la complicidad entre ambos.

'Vamos a ver' valora su presencia en 'Supervivientes'

Como no podía ser de otra forma, este suceso ha traído consigo infinidad de comentarios tanto en redes sociales como en los diversos programas que han tratado el comienzo de 'Supervivientes 2025'. Uno de ellos ha sido 'Vamos a ver', programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, en el que han traslado la siguiente pregunta en forma de enigma: "Lo más interesante va a ser descubrir en 'Supervivientes' si Montoya realmente es así o ha creado un personaje".

El motivo de que que se haya generado este debate se debe a que, aunque una gran parte del público esté entusiasmado con la nueva estrella de la televisión, hay una parte de la sociedad que considera que está haciendo "un personaje", que está "sobreactuado" o que es un "teatrero". De hecho, Joaquín Prat puso en duda su naturalidad: "Cuesta seguirle. ¿Seguro que es así?".

Por su parte, Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos) dio su opinión acerca de Montoya: "Sí, es que es muy intenso y estar con él un rato vale, pero un poquito más te pesa. Lo que me da miedo a mi es que se haya visto tan sumamente expuesto con ese amor de la gente y empiece a hacer cosas para gustar como diciendo: 'uf, si no hago esto no voy a gustar.' Me da miedo que entre en esa rueda".

"A mí las lágrimas de ayer de Montoya me produjeron ternura. Por primera vez, le vi de verdad, está súper agradecido de estar aquí en este concurso", apuntó Alessandro Lequio. Mientras que Sandra Aladro señaló: "Ayer sacó el muestrario de toda su artillería y para eso era la noche y se le notaba nervioso al hablar. Pero eso no quita para que también sea de verdad. Yo estoy con Alessandro, creo que está agradecido con lo que le ha ocurrido, que viene de pasarlo muy mal y las dos cosas conviven en él: el teatro y los sentimientos".