Sandra Barneda se sincera sobre Montoya tras su paso por "La isla de las tentaciones": así lo define

Montoya ha batido récords. El concursante de "La isla de las tentaciones" se ha convertido en todo una estrella internacional tras su paso por el programa de Telecinco. El poder de las redes sociales han catapultado a la fama mundial al de Utrera y sus vídeos, que acumulan millones de visualizaciones en redes, han dado la vuelta al mundo. Tanto es así, que incluso se ha colado en el programa de Whoopi Goldberg de Estados Unidos.

Ni Montoya ni nadie de "La isla tentaciones" se esperaba esta repercusión mundial. El fenómeno Montoya ha traspasado los límites de nuestras fronteras y todo el equipo está muy emocionado por ser uno de los programas más comentados del mundo. Hoy, Sandra Barneda, presentadora del reality, se ha sincerado en "El programa de Ana Rosa" sobre el éxito de esta última temporada y el concursante de Utrera, la indiscutible estrella de esta octava edición.

"Montoya es único, una locomotora andante, solo pasa por tu vida una vez", ha comenzado diciendo Barneda sobre el participante. Sobre la repercusión, los giros y abandonos que ha habido en esta última edición, la presentadora sigue asimilando todo lo ocurrido en esta temporada: "Yo no me esperaba todo esto... Ya me preguntaba si se iba a ir alguno más. Es una locura de edición".

Con total sinceridad, Barneda ha desvelado cómo vivió la huida de Montoya a Villa Playa tras ver la infidelidad de Anita con Manuel, suceso que nadie se esperaba y que se ha vuelto viral en todo el mundo. "Ni yo ni nadie, imposible. Éramos conscientes de que estábamos haciendo una muy buena temporada, pero esta viralidad era impensable. Esto es una cosa divertida, una anécdota maravillosa y un reconocimiento al programa, que digan que es como una secuencia de cine", ha declarado la presentadora sobre el asunto.

Sobre cómo gestionó la risa en algunos momentos de humor, Barneda ha expresado que "si yo me río, les corto el rollo". "Ellos tienen que vivirlo como lo están viviendo, es una muestra de que la vida es una tragicomedia, aprieto mucho el estómago, bajo la cabeza para que ellos no lo vean. La mayoría no lo ven porque están muy metido en lo suyo", ha explicado la presentadora.