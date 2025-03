Un excompañero de David Cantero explica cuál podría ser el verdadero motivo de su adiós de Telecinco

La repentina salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' ha causado sorpresa entre los espectadores y el mundo del periodismo. El veterano presentador, que llevaba 15 años en la principal cadena de Mediaset, se despidió el pasado 2 de marzo sin realizar un adiós en pantalla. Aunque el propio Cantero aseguró que su salida se produjo de mutuo acuerdo, la incertidumbre sobre los motivos de su marcha sigue latente.

Uno de los que ha querido pronunciarse sobre este cambio ha sido José Ribagorda, periodista y expresentador de los 'Informativos' de Telecinco, quien dejó su puesto en septiembre de 2024 tras una reestructuración. Ribagorda, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que este tipo de decisiones son comunes en las empresas de comunicación: "Son decisiones que toma una dirección de 'Informativos'. Está en su derecho de renovar o de cambiar". Sin embargo, el comunicador madrileño también ha querido destacar la importancia de la experiencia en el periodismo televisivo, señalando que profesionales como David Cantero todavía pueden aportar mucho: "Gente de su experiencia se debería de aprovechar y mantener, porque son muchas décadas informando".

David Cantero, Leticia Iglesias y José Ribagorda Mediaset

Uno de los aspectos que Ribagorda ha señalado como clave en la salida de David Cantero es la edad. Tanto él como Cantero tienen 64 años, y el periodista ha asegurado que cada vez más se tiende a priorizar perfiles más jóvenes en la televisión. "Parece que todo el mundo tiene que ser joven y la edad influye mucho, pero la experiencia de un profesional hay que aprovecharla", ha afirmado. A pesar de la pena que le produce la salida de su excompañero, Ribagorda ha insistido en que es una decisión de la empresa y que debe respetarse. Además, ha recordado con nostalgia la época en la que ambos formaron parte del equipo de 'Informativos Telecinco', cada uno en su respectiva edición: "Juntos conformamos una época de los informativos de Telecinco en la que fuimos referentes en casi todas las franjas".

Una despedida emotiva en pantalla

La salida de David Cantero no solo ha provocado reacciones entre periodistas y espectadores, sino que también ha generado un momento muy emotivo en 'Informativos Telecinco'. Su compañera María Casado, quien ha quedado al frente de la edición del fin de semana, le dedicó unas conmovedoras palabras en directo el pasado 8 de marzo. Durante la emisión del informativo, Casado apareció luciendo una corbata negra que pertenecía a David Cantero y explicó su gesto con la voz entrecortada: "Para mí hoy es una despedida poco habitual. Si se han dado cuenta, estoy sola. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, pero yo tenía esa necesidad de sentirlo cerquita".

Entre lágrimas, la presentadora destacó la discreción con la que su compañero había abandonado la cadena: "David es un señor, un caballero, y se ha despedido en silencio, casi de puntillas, como hace siempre". Finalmente, concluyó con un mensaje cargado de afecto: "Le echo mucho de menos, igual que todo el equipo, y seguramente como ustedes en casa". La salida de David Cantero es parte de una reestructuración más amplia en los informativos de Telecinco. Con la llegada de María Casado al equipo, se han producido movimientos en varias ediciones. Carlos Franganillo sigue al frente de la edición nocturna tras la marcha de Pedro Piqueras, mientras que en las mañanas el equipo está liderado por Laila Jiménez y Bricio Segovia.

Leticia Iglesias, David Cantero y José Ribagorda en 'Informativos Telecinco' Mediaset

Por su parte, aunque José Ribagorda dejó de presentar los informativos, sigue vinculado aMediaset. Su caso fue similar al de David Cantero, lo que ha generado debate sobre la tendencia a prescindir de rostros veteranos en televisión en favor de perfiles más jóvenes. A pesar de las circunstancias, todo indica que David Cantero seguirá ligado al mundo del periodismo, aunque aún no ha anunciado cuáles serán sus próximos pasos. Mientras tanto, sus compañeros y seguidores lamentan la pérdida de una de las figuras más reconocidas de los informativos de Telecinco.