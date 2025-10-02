'Juego de pelotas' entrega por primera vez su premio máximo de 100.000 euros

Alberto, capitán del equipo Typical Martínez, hizo historia este miércoles en 'Juego de pelotas' al convertirse en el primer concursante en ganar los 100.000 euros, el premio máximo del concurso de Antena 3. Tras la eliminación de sus compañeros, fue él quien tuvo que afrontar en solitario la ronda final, con 41.000 euros ya asegurados y la posibilidad de triplicar esa cantidad si acertaba una última pregunta.

La categoría elegida fue 'Historia' y la cuestión, qué ocurrió en 1982. Alberto dudó entre dos respuestas: “Nació Alberto Contador” y “Boda de Lady Di”. Con el público expectante y las dudas reflejadas en su rostro, incluso llegó a colocarse en la casilla equivocada, pero rectificó a tiempo y apostó por la primera opción, que resultó ser la correcta.

El plató estalló en aplausos y gritos de alegría mientras Juanra Bonet confirmaba el histórico triunfo. La emoción de Alberto y de su familia dio paso a la celebración más simbólica de 'Juego de pelotas': lanzarse a la piscina del programa, esta vez con la satisfacción de haber alcanzado el mayor premio otorgado hasta ahora.