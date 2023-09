Atresmedia se proclama líder en todas sus franjas horarias

La lucha de cadenas por conseguir el mayor índice de audiencia no descansa y así lo reflejan Barlovento Comunicación y dos30'. A pocos días de que las empresas de comunicación hayan expuesto sus nuevos contenidos de cara a la nueva temporada; RTVE, Mediaset y Atresmedia se encuentran en una lucha constante para obtener el liderazgo o más bien las dos primeras intentan arrebatarle el primer puesto a la tercera. RTVE comenzó la mañana con sus programas ‘La Hora de la 1’, presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, registrando un 12,1% de cuota de pantalla y captando la atención de 240.00 telespectadores para pasar con ‘Mañaneros’, de Jaime Cantizano, a un 7,8% de share y un total de 238.000 televidentes. ‘Ahora o nunca’ superó a su antecesora obteniendo un 7,3% de cuota y un total de 598.000 espectadores.

Telecinco, la cadena principal de Mediaset, apuntó con el espacio de Ana Terradillos, ‘La mirada crítica’, un 12,8% de cuota de pantalla y consiguiendo 258.000 televidentes. ‘Vamos a ver’, el espacio presentado por Joaquín Prat, Adriana Dorronsoro y Patricia Pardo logró subir un poco más anotando un 12,7% de cuota de pantalla y un total de 524.000 televidentes. Antena 3, la principal cadena de Atresmedia, tuvo mejores datos con ‘Espejo Público’, el programa presentado por Susanna Griso y Mikel Valls logró un 13,9% de cuota de pantalla y 334.000 espectadores. ‘La cocina abierta de Karlos Arguiñano’ subió a un 17% de share con la cifra de 761.000 telespectadores y acabó con un 21,5% de cuota gracias a ‘La ruleta de la suerte’. El concurso presentado por Jorge González captó a 1.562.000 telespectadores.

Las tardes también fueron de Atresmedia. RTVE con su novela ‘La promesa’ logró un 13,8% de share superando el millón de audiencia (1.130.000 telespectadores). El resto de contenidos no corrieron la misma suerte ya que ‘El comodín de La 1’, ‘El Cazador’ y ‘Aquí en la Tierra’ tan solo apuntaron un 8,5% de share y 603.000 espectadores el primero; 9,5% de cuota y 741.000 televidentes el segundo; y 10% de cuota y un total de 950.000 personas el tercero. Telecinco tampoco parecía tener suerte y eso que esta semana estrenó el nuevo programa de Ana Rosa Quintana, ‘TardeAR’. ‘Así es la vida’ consiguió un 7,9% de share y la atención de 760.000 personas. Ana Rosa tuvo mejores datos pero peores en comparación con el primer programa. ‘TardeAR’ anotó un 10,4% de cuota de pantalla y un total de 813.000 telespectadores. El concurso de Ion Aramendi, ‘Reacción en cadena’, bajó al 9,1% de share y consiguiendo 812.000 televidentes.

Antena 3 volvía a ser la reina también en esta franja horaria. ‘Amar es para siempre’ anotó un 11,5% de cuota y superando también el millón de espectadores, un total de 1.110.000. Su ficción turca ‘Pecado original’ subió al 12,2% de share y superando también el millón, 1.054.000 televidentes. El programa de Sonsoles Ónega, ‘Y ahora Sonsoles’ no se quedó atrás apuntando un 12% de cuota de pantalla y un total de 886.000 personas. ‘Pasapalabra’ fue la reina de la tarde logrando un 20,1% de share y alcanzando casi los dos millones de espectadores, exactamente 1.851.000.

La franja de la noche también fue para la cadena de San Sebastián de los Reyes. RTVE y su serie ‘4 estrellas’ consiguió un 7,8% de share, un total de 1.013.000 personas. La continuidad de ‘Lazos de Sangre’ dedicado a Julio Iglesiaslogró un 10,5% de share y un total de 836.000 telespectadores. Antena 3 con ‘El Hormiguero’ despuntó con un 17,1% de cuota de pantalla y logrando superar los dos millones, exactamente 2.233.000 telespectadores. Su ficción turca, ‘Hermanos’ también se consolidó como lo más visto alcanzando a 1.186.000 televidentes con un 14,1% de share. Telecinco y sus ‘Cuentos chinos’ siguen sin calar a la audiencia. El nuevo espacio de trabajo de Jorge Javier Vázquez obtuvo un 6,7% de cuota y un total de 868.000 televidentes. Quien tuvo más suerte fue ‘GH VIP 8: Límite 48 horas’ el cual subió a un 12% de share acaparando la atención de 832.000 espectadores.

En cuanto a las hermanas pequeñas, laSexta se hizo con el liderazgo de las mañanas gracias a ‘Aurseros’ anotando un 17,7% de cuota de pantalla y manteniendo a 367.000 telespectadores. ‘Al rojo vivo’ bajó a un 11,7% de share con 455.000 televidentes manteniendo el primer puesto frente a Cuatro y La 2. Cuatro anotó con ‘Heldt’ un 1,8% de cuota y tan solo 34.000 espectadores para subir con ‘Alerta cobra’ a un 4,9% de share y alcanzando a 120.000 telespectadores. ‘En boca de todos’ subió mucho más anotando un 4,4% de cuota de pantalla y 238.000 personas. La 2 fue la que sigue saliendo perjudicada ya que solo logró la cuota más alta con ‘Mañanas de cine: El blanco, el amarillo y el negro’ donde anotó un 3% de share y un total de 155.000 telespectadores.

La tarde también fue de laSexta anotando esta con ‘Zapeando’ un 5,4% de share y un total de 509.000 telespectadores. ‘Más Vale Tarde’ subió al 6,3% de cuota y consiguiendo 480.000 televidentes. ‘La Sexta Clave’ bajó al 5% de share pero mantuvo a 551.000 espectadores atentos a la actualidad. Cuatro anotó con ‘Todo es mentira’, el espacio de Risto Mejide y Marta Flich, un 5,3% de cuota de pantalla no llegando a los 500.000 espectadores (496.000). ‘Cuatro al día’ tampoco logró unos altos datos ya que logró un 3,6% de share y un total de 268.000 televidentes pudiendo más tarde subir al 4,8% de cuota y anotando 401.000 personas de audiencia. La 2 continúa en última posición cuyo contenido que más datos obtuvo fue su mítico concurso ‘Saber y ganar’. El espacio de Jordi Hurtado apuntó un 7,6% de share y un total de 752.000 telespectadores.

En cuanto a la noche, Cuatro conseguía con ‘First Dates’ un 7,8% de cuota, superando el millón de espectadores con un total de 1.002.000. ‘Código 10’ no tuvo tanta suerte ya que bajó al 4,7% de share y un total de 290.000 personas. En laSexta las cosas fueron más equitativas logrando ‘El Intermedio’ la cifra de 6,7% de cuota de pantalla con un total de 868.000 telespectadores para bajar a un 3,4% de share con ‘Dr. Muerte’, lo que equivale a 359.000 televidentes. La 2 con ‘Superestructuras antiguas: El Louvre’ no convenció a la audiencia apuntando un 2,1% de cuota, 254.000 televidentes, para bajar a 1,8% de share con ‘Se ha escrito un crimen’, y captando a 235.000 personas.