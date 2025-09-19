Vinicius Jr. bloquea a Cristóbal Soria: "Me echará la culpa de no haber conseguido el Balón de Oro"

Las vacaciones estivales se terminaron y Jordi Wild volvió con uno de los podcast más célebres del panorama hispanoparlante. El episodio 341 de 'The Wild Project', que cuenta con más de 6,8 millones de suscriptores en YouTube, estuvo protagonizado por uno de los tertulianos más polémicos de 'El Chiringuito de Jugones'. Cristóbal Soria no se cortó ni un pelo y abordó durante 3 horas de emisión su trayectoria en el Sevilla F.C., su trabajo en televisión, su opinión del fútbol actual y se sinceró sobre su relación con los futbolistas del Real Madrid, sorprendiendo con la confesión sobre Vinicius Jr.

Jordi Wild quiso conocer los futbolistas con los que tenía relación Cristóbal Soria y si dentro de su grupo de amistades se encontraba algún futbolista del conjunto entrenado por Xabi Alonso. Soria no solo respondió afirmativamente, sino que además espetó que con el único que no guarda relación es con el extremo brasileño, justificable en este caso debido a las numerosas burlas y gags del ex delegado del Sevilla sobre Vinicius en televisión.

"Me tiene bloqueado de todos lados. Me echará la culpa de no haber conseguido el Balón de Oro el año pasado", espetaba el contertulio de 'El Chiringuito' además de reírse junto a Jordi (fiel seguidor culé) de todo lo que tuvo que anular previo a la entrega del histórico galardón individual que se llevó finalmente el centrocampista español del Maschester City, Rodrigo Hernández.