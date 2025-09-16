Muere Robert Redford a los 89 años

El actor Robert Redford ha fallecido este martes a los 89 años, según ha podido confirmar el New York Times.

A lo largo de su extensa carrera, que abarcó más de seis décadas, combinó su talento interpretativo con una personalidad carismática que lo convirtió en un símbolo de varias generaciones.

Ganador de un Óscar y un Globo de Oro, Redford protagonizó grandes clásicos del cine como Dos hombres y un destino (1969), El golpe (1973), Todos los hombres del presidente (1976) y Memorias de África (1985), consolidándose como uno de los actores más influyentes del siglo XX.

Además de su faceta como intérprete, Redford brilló detrás de las cámaras con títulos tan reconocidos como Ordinary People (1980), que le valió el Óscar al mejor director, y Un lugar llamado Milagro (1988). Su compromiso con la creatividad y la innovación lo llevó a fundar el Instituto y el Festival de Cine de Sundance, hoy referente mundial del cine independiente. A lo largo de los años, apoyó a innumerables cineastas emergentes, cambiando para siempre la manera en que se concebía y difundía el cine alternativo en Estados Unidos y en el mundo.

Más allá de la gran pantalla, Redford fue un firme defensor del medio ambiente y un amante de la naturaleza, pasión que reflejó tanto en su vida personal como en varios de sus proyectos cinematográficos. Con su muerte, el mundo pierde no solo a un actor y director legendario, sino también a un hombre que supo unir arte, compromiso social y conciencia ecológica, dejando una huella imborrable en la cultura contemporánea.