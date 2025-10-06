‘Late Xou con Marc Giró’ recibe a Mónica Naranjo y Alejandro Amenábar en su entrega de este martes

El programa ‘Late Xou con Marc Giró’ contará este martes con Mónica Naranjo, Alejandro Amenábar y Carlos Areces como invitados principales. El espacio, emitido en La 1 y RTVE Play, mantiene así su apuesta por combinar actualidad cultural, entrevistas y entretenimiento.

Mónica Naranjo acudirá al programa para presentar su gira internacional por el 30º aniversario de su carrera, además de su nuevo single. Durante la conversación con Marc Giró, la artista repasará los principales hitos de su trayectoria y abordará algunos aspectos de su vida personal y profesional.

Por su parte, el director Alejandro Amenábar visitará el ‘Late Xou’ tras el estreno de su película ‘El cautivo’, coproducida por RTVE, centrada en el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. El cineasta comentará detalles del rodaje y de su trabajo más reciente, además de compartir anécdotas personales.

El programa también recibirá a Carlos Areces, que presentará su último proyecto cinematográfico y participará en una sección dedicada al vagón del silencio del AVE, en clave de humor.