Así es el retorno de "Buffy Cazavampiros", el fenómeno adolescente más oscuro de los 90

En un movimiento que parece un guiño directo a quienes crecieron en los años noventa, VinTV reabre las puertas de Sunnydale con el regreso de "Buffy Cazavampiros" a la televisión lineal. Ya no hablamos de plataformas, de maratones o de spoilers en redes: se trata de volver a ver televisión como antes, con horarios fijos y episodios semanales. Y en este formato, pocas series tienen tanto sentido como esta.

"Buffy Cazavampiros" no fue solo una serie sobre monstruos y vampiros. Fue una obra que combinó drama adolescente, dilemas existenciales y fantasía oscura con una protagonista que redefinió lo que significaba ser heroína. Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gellar, parecía una chica más... hasta que aceptó su destino como La Elegida, esa figura destinada a enfrentarse sola contra las criaturas de la noche.

Pero Buffy nunca estuvo realmente sola. Willow y Xander no fueron secundarios: fueron el corazón de una historia donde la amistad salvaba más vidas que cualquier estaca. El trío inicial, junto al vigilante Rupert Giles —ese bibliotecario con más capas que un grimorio antiguo—, sostenía un universo que creció episodio tras episodio, con monstruos que eran metáforas, romances imposibles y preguntas que nadie más se atrevía a hacer.

El regreso a VinTV no es un simple reciclaje nostálgico. Es la oportunidad de revisar un relato que, sin buscarlo, acabó hablando de salud mental, identidad, consentimiento y empoderamiento femenino antes de que esas palabras estuvieran en boca de todos. Incluso su relación con Angel —el vampiro con alma, con pasado, con culpa— sigue resonando como una de las más intensas del audiovisual reciente.

La emisión incluirá desde la primera temporada, donde Buffy se enfrenta al Maestro y descubre que Sunnydale es mucho más que un pueblo sobre una Boca del Infierno, hasta las complejidades que llegarían después. Para quienes ya la vieron, será un reencuentro con una parte de sí mismos; para quienes no, es una invitación a entrar en un universo que lo tiene todo: drama, humor, horror, acción... y personajes que no envejecen ni en el recuerdo.

En tiempos donde se discute qué significa realmente una expresión cultural en la televisión, "Buffy Cazavampiros" demuestra que lo popular no está reñido con lo profundo. Volver a verla es, en cierto modo, enfrentarse otra vez a esas preguntas que nos hicimos de adolescentes... solo que ahora, con algunas respuestas nuevas. Y con la certeza de que, aunque los vampiros cambien de forma, la lucha sigue.