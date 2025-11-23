‘Stranger Things 5’ recurre al de-aging de Noah Schnapp y Millie Bobby Brown para recrear escenas clave del pasado

La quinta y última temporada de 'Stranger Things' vuelve a utilizar rejuvenecimiento digital para reconstruir escenas del pasado de sus protagonistas. En los primeros minutos del nuevo episodio, los espectadores ven a un Will Byers de 11 años, interpretado físicamente por el joven actor Luke Kokotek y completado digitalmente con el rostro de Noah Schnapp, recreando uno de los momentos clave de la primera temporada. Un proceso similar al que ya atravesó Millie Bobby Brown en 'Stranger Things 4' para las secuencias del pasado de Eleven.

Schnapp explicó que pidió consejo directamente a su compañera y amiga: “Le pregunté a Millie cómo trabajó con la niña cuando tuvo que hacerlo. Fue divertido ponerse un poco en el papel de director y pensar en cómo actuaba entonces: cómo me movía, respiraba o miraba, para trasladarlo al niño. Es un poco digital en apariencia, es difícil hacerlo perfecto, pero ha quedado bastante bien”, señaló el actor.

Brown, que ya había pasado por un proceso similar junto a la actriz infantil Martie Blair, coincidió en la reflexión. “Estaba emocionada por ver cómo quedaría con Noah. Es muy interesante revisitar cómo construí el personaje en la primera temporada”, comentó. La actriz destacó que dirigir a su doble infantil también le hizo recordar sus propios inicios: “Hace 10 años no existía esta presión de las redes. Actuaba sin vergüenza, simplemente gritaba y extendía la mano. Trabajar con una niña te obliga a recuperar esa humildad”.

Del mismo modo, Brown explicó que trató de acompañar y tranquilizar a Blair durante las escenas más intensas: “Le decía: ‘Es normal que nos veamos un poco ridículas, no estamos moviendo cosas con la mente de verdad’. Yo me escondía detrás de una pared y hacía los movimientos con ella para que sintiera que estábamos juntas”.