Lorena Castell reivindica su propio programa en televisión: "Hay un proyecto que se ha intentado arrancar”

Tras colaborar en programas como 'Gran Hermano: El Debate', 'Espejo Público' o 'Zapeando', pasando por las principales cadenas de televisión, y crear su propio show con 'Bingo para señoras', Lorena Castell está preparada para arrancar su propio proyecto en la pequeña pantalla como presentadora y así lo ha anunciado en el podcast de Uri Sabat, 'La fórmula del éxito'.

Durante una larga charla con el periodista español, la comunicadora y artista de Barcelona ha compartido su larga experiencia en televisión, radio y espectáculos, revelando por qué ser fiel a uno mismo, creer en tu idea y comunicar con naturalidad son claves para destacar.

Pero no ha sido hasta el final de la entrevista cuando, preguntada por sus próximos proyectos, entre los que destacan continuar con su espectáculo de baile y seguir grabando 'Got Talent', Castell ha revelado que se está fraguando otra "cosilla para televisión".

"Hay algún proyecto, que se ha intentado arrancar un par de veces, que todavía no ha sido el momento y que sigue ahí pero bueno, ahí está", ha comentado a un Uri Sabat que intentaba descubrir si este proyecto del que hablaba sería algo parecido a un "Show de Lorena".

"Se está armando y probablemente sea algo en lo que yo pueda desarrollarme con mi personalidad propia y mi propio mundo. Me apetece muchísimo y es algo que estoy preparando con muchísimo cariño. Es mi mundo llevado a algo muy guay", ha explicado la ganadora de 'MasterChef Celebrity' en 2022 sin poder desvelar más detalles.