La madre de Jesús Calleja no quiere saber nada de su viaje al espacio: "Cuando pise la Tierra sí"

Neil Armstrong no improvisó su célebre frase "Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad" cuando el astronauta norteamericano puso un pie en la luna. Mediaset tampoco parece improvisar con sus decisiones televisivas, aunque en algunos casos pueda parecerlo. Tras un 2024 paupérrimo de audiencias, la cadena de la carretera Fuencarral quiere cambios para poder unirse a la carrera de La1 y sobre todo Antena 3, que lidera con puño de hierro la clasificación de los telespectadores diarios. Utilizando la nostalgia y dando prioridad a sus contenidos estrellas, el grupo de comunicación ha dado un paso más allá, mandando a una de sus grandes estrellas, Jesús Calleja, al mismísimo espacio exterior de la mano del líder de Amazon, Jeff Bezos. El aventurero leonés ha visitado esta mañana "El programa de Ana Rosa" para dar detalles sobre su próxima aventura más allá del planeta, teniendo además una conexión especial durante la entrevista con María Jesús, la madre de Jesús Calleja.

No se acostumbra a sus aventuras

En la sección "el aperitivo" del "nuevo programa matutino" del canal principal de Mediaset se ha realizado esta entrevista con Jesús Calleja en el que se han revelado grandes detalles de esta aventura espacial que vivirá de la mano del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral y Prime Video. Calleja admitió que no será el único leonés en el espacio ese día ya que hay posibilidades de que dos paisanos les acompañe, un hombre y una mujer, que son parte del equipo reserva de la expedición. Otra de las cuestiones a tratar durante la entrevista que llamaron la atención de los contertulios del programa fue como van al baño los astronautas durante el viaje al espacio y la respuesta fue fue bastante obvia, ya que llevan un pañal durante la travesía. También hablaron con la madre de Jesús Calleja, María Jesús quien dejó claro que no quiere saber nada hasta el aterrizaje de esta nueva y extravagante aventura del aventurero leonés. "Yo de primeras pensé que era una broma, y ahora que sé es verdad pues bueno, no me gusta, yo siempre he sufrido antes y después de sus aventuras y no me suelo acostumbrar a este sufrimiento, y ya menos a mi edad", comentaba la madre de Calleja, que admitió que no irá al lanzamiento del cohete. "No quiero saber ni el día, ni la fecha, ni la hora, cuando pise tierra estaré feliz", explicaba María Jesús que consiguió la aprobación de Ana Rosa como madre aunque la maestra de ceremonias también apoyaba a su compañero por la increíble aventura que va a vivir.

Así será su Odisea

La emisión que tendrá por nombre "Calleja en el espacio" enseñará en directo cómo será el lanzamiento que convierta al aventurero leonés en el octavo pasajero de Mediaset España. “El epílogo de mi vida de aventura extraordinaria. Es la mejor noticia que me podían dar en la vida, porque cierra un poco el círculo de lo que ha sido mi vida volando”, ha espetado Jesús Calleja en un programa que se emitirá tanto en Cuatro como en Mediaset, un programa especial para la cadena, que buscará con esa estrategia un dato de audiencia mayúsculo, que en tantas ocasiones le hace falta. Estos episodios documentarán la preparación de Calleja con entrevistas a astronautas y expertos del sector, el breve pero emocionante trayecto espacial de 10 a 15 minutos, y el regreso a la Tierra junto con el proceso de asimilación de la experiencia. Paolo Vasile describió este proyecto como un reconocimiento merecido para el presentador. La participación de Prime Video no es casual, ya que, además de las alianzas previas entre ambas compañías, como en el caso de "La que se avecina", la relación tiene un vínculo directo con Jeff Bezos, dueño de Amazon y propietario de Blue Origin, la empresa que hará posible el viaje espacial de Calleja. Este proyecto une tecnología, aventura y entretenimiento, consolidando la colaboración entre importantes figuras y empresas del ámbito aeroespacial y audiovisual.