Ana Rosa Quintana destroza las acusaciones de Patxi López: "Hay que informarse antes de salir"

Ana Rosa Quintana volvió el pasado lunes a las mañanas de Telecinco con un ataque frontal contra Pedro Sánchez en su primer editorial y este miércoles su objetivo ha sido Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, quien verbalizó unas acusaciones contra la maestra de ceremonias de las mañanas de la cadena principal de grupo Mediaset que han obtenido respuesta por parte de la propia Ana Rosa, que ha contestado de forma ardua al político socialista.

Defiende a capa y espada su equipo

Ana Rosa Quintana no ha dudado en responder a las declaraciones de Patxi López en el Congreso, donde mencionó directamente a "El Programa de Ana Rosa" y a la productora Unicorn. La presentadora inició su intervención con un mensaje directo al político socialista, reprochándole su falta de información antes de hacer afirmaciones públicas. “Señor López, no sé dónde vive usted, pero hay que informarse antes de salir en rueda de prensa y, si además usted realiza estas declaraciones en el Congreso, pues con más motivo. No se preocupe, porque ya le informo yo”, declaró con contundencia. A continuación, hizo un repaso de su trayectoria como empresaria en el sector audiovisual, destacando que su productora comenzó a operar en Telemadrid en 2018, antes de que Isabel Díaz Ayuso se presentara a las elecciones. En ese momento, el ente público estaba dirigido por José Pablo López, a quien Ana Rosa calificó como un gran profesional con una destacada visión en el mundo de la comunicación. Con estas palabras, la periodista quiso desmontar cualquier insinuación de vinculación política en la actividad de su empresa y recalcar su independencia en el ámbito mediático.

En su discurso, Ana Rosa también aprovechó para resaltar la relevancia de Unicorn en la industria audiovisual española. “Trabajamos para las principales cadenas nacionales y le aseguro que nos encantaría en Televisión Española”, expresó, subrayando que su empresa ha producido contenidos para plataformas internacionales como Netflix y Amazon Prime, además de formatos de entretenimiento y ficción en distintas televisiones autonómicas. También destacó el equipo humano detrás de la productora, compuesto por más de 400 profesionales, y el liderazgo femenino dentro de la compañía, ya que tanto ella como su socia son las accionistas mayoritarias. Para cerrar su intervención, lanzó una invitación directa a Patxi López, ofreciéndole la posibilidad de acudir a su programa para debatir en directo. “Si con esto no tiene suficiente, le puedo enviar un reel con más información o puede venir usted a mi programa, porque está usted invitado igual que el resto de su Gobierno. Mientras tanto, señor López, un beso”, concluyó con un tono irónico su más que sonada intervención.