Marlasca se sincera sobre como es trabajar con Ana Rosa Quintana

Manu Marlasca se ha sincerado recientemente en la sección Bluper del periódico El Español sobre cómo es su relación con Ana Rosa Quintana, con la cual comparte espacio televisivo en Mediaset. El periodista español, quien llevaba 11 años en laSexta, decidió trasladarse a la competencia para llevar todo el tema de sucesos dentro de "TardeAR", el espacio vespertino diario de Telecinco que lidera Ana Rosa de lunes a jueves, ya que los viernes el timón es cogido por Frank Blanco. Marlasca no se ha cortado un pelo y ha revelado cómo es el día a día trabajando con la que un día fue la reina de las mañanas en la pequeña pantalla.

Contento del cambio

"Valoración absolutamente positiva. Nunca he trabajado mejor, nunca he sido más cuidado en ningún sitio. Es un verdadero privilegio trabajar en Unicorn Content y no lo digo de cara a la galería, sino porque lo siento así. Vengo de otra televisión, donde estaba muy a gusto también, pero el salto ha merecido la pena", ha comentado Marlasca en la entrevista, dejando claro que no se arrepiente de haber cambiado de aires después de poco más de una década en laSexta.

El periodista madrileño, cuya entrevista en Bluper se debe a la realización de la tercera temporada de "Una historia de crímenes", que ya ha llegado a Amazon Prime Video, habló de muchos más temas en la charla con el periódico El Español, como es el "Caso Sancho", cuya sentencia ya todos conocemos y que, según palabras de Marlasca, "tenía todo para convertirse en un caso muy atractivo para cualquier medio. Ver a según qué familias metidas en esto, con un chaval guapo como protagonista, con padre y abuelo famosos, un crimen terrible, con abogados mediáticos de por medio". El periodista madrileño espetó además que "él es padre y meterse en la piel de un padre que pase por eso… Es difícil y no voy a juzgar a nadie y no tengo que juzgar a nadie", con respecto al papel del actor Rodolfo Sancho en todo el asunto relacionado con su hijo.