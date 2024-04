Manuel Marlasca publica su primera novela de ficción: “He tenido que hacer un esfuerzo para encerrar al periodista”

Manuel Marlasca presenta su primera novela negra de ficción “Tú bailas y yo disparo” sentado en el bar “Bulevar”, del que lleva siendo cliente 30 años. Este local se encuentra junto al complejo policial de Canillas y el escritor asegura que es “donde más policías hay en Madrid”. No hay mejor sitio para hablar sobre ello pues “aparece en la novela”. El libro trata sobre cómo, después de que aparezca el cuerpo mutilado de una mujer en una maleta, el grupo X de la Brigada de Policía Judicial de Madrid se encarga de esclarecer el caso. Esto los llevará a una investigación que les dejará “profundas cicatrices”. Aunque el periodista todavía no había publicado una novela de ficción, dice haber empezado a dar forma a este libro en un cuaderno en 2006.

El autor lleva sumergido en el mundo del crimen desde 1987, cuando comenzó a ser periodista de sucesos "porque me tocó", después de que le renovaran en la redacción. Llegó a esta profesión "para contar historias" y esta sección le parece el género más periodístico, “tienes que salir a la calle", "hay que ir allí, eso es lo que me atrae". Marlasca comenzó en “Antena 3 Radio”, para más tarde ser redactor en diarios como “Diario Ya”, “El Sol” o “El Mundo”. Actualmente es el responsable de sucesos en “TardeAr”. Como periodista, ha realizado libros de "true crime", entre ellos "Territorio negro" donde relata crímenes reales, pero garantiza que no se había “puesto a escribir ficción por el respeto que tengo a la literatura". Para poder llevar a cabo este proyecto agradece a Lorenzo Silva, de quien dice hacer aprendido mucho por su “eficacia al escribir”.

La novela se trata de "una historia policíaca, pero es sobre todo una historia de policías”, con los que Marlasca tiene "una relación muy antigua": "llevo 36 años haciendo crónica policial". Con "Tú bailas y yo disparo" ha querido transmitir las "cicatrices" que trabajar en un crimen deja en los agentes.

Habla de lo duro que es para estos lidiar tanto con las víctimas, los familiares, como con los asesinos debido a que “esto deja capas en la personalidad", "tratar con monstruos deja cicatrices..." añade el escritor. Tal y como un policía una vez le dijo: "Nosotros cuando tratamos con una víctima se siente que es como si les hubiesen arrancado la piel".

Al conocer con tanto detalle al cuerpo de policía español, que describe como “muy eficaz”, el autor decidió que estos tres agentes del grupo X fueran de diferentes generaciones y así tener un pretexto para hacer ver que antes había “otra clase de policías”. Algo que resalta es la dinámica dentro del trabajo policial, concretamente la relación entre “cadetes” (a los que denomina “pepinillos”) y “veteranos” (“caimanes”). “Los mayores se encargan de los pequeños, se les enseña lo que saben los veteranos, los caimanes… algo que hemos perdido en el mundo del periodismo”.

El periodista Manuel Marlasca Carlos Ruiz

Los sucesos es un tema del que controla tras tantos años dedicado a ello por lo que dice haberse “ahorrado el trabajo de documentación, he estado en terreno que conozco”. Aun así, hay personajes como Julia Zaldívar, inspectora especialista en la lucha contra las redes de trata de mujeres, y temas como autopsias para los que se necesitó hacer un trabajo de investigación previo, llegando a hablar con profesionales como forenses.

Después de tantos años en la profesión dice haber tenido que “hacer un esfuerzo para encerrar al periodista”, en ocasiones tuvo que recordarse que estaba haciendo una novela. Mientras que en el periodismo partes de una historia, de unos datos, “cuando uno hace ficción tiene que escribir de la nada”.

En el bar “Bulevar” se habló también de los asesinos y este coincidía en que la ficción los romantiza: “no he encontrado ni un criminal que se parezca a Hannibal Lecter…”. Sobre el asesino que se da a conocer en “Tú bailas y yo disparo” dice que seguramente hasta él mismo haya caído, “no en romantizarlo, pero sí le he dotado de características que le humanizan”.

Para el periodista, existen los “crímenes chispazos”, los asesinos “no tienen límites” y son “iguales que los que estamos aquí sentados, es cuestión que algún día tomes una mala decisión”. Parece ser que “Tú bailas y yo disparo” no es la única novela de ficción que Marlasca tiene pensando escribir, pues le gustaría que el grupo X volviera: “Tengo una historia en la cabeza ya, he empezado a escribirla”.