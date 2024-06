Marta Hazas y su escatológica venganza a las monjas de su colegio: “Cagué en el suelo”

Marta Hazasno tuvo pelos en la lengua y confesó una de las mayores trastadas que realizó de pequeña en su colegio de monjas. La actriz santanderina fue una de las dos invitadas junto a Álex González en el plató de “El Hormiguero”, ya que presentaron en el espacio de Antena 3 dirigido por Pablo Motos su nuevo proyecto juntos en Disney Plus+, la serie “Desde el mañana”, que llega mañana a la plataforma de streaming. En mitad de la entrevista, el presentador tiró de la lengua a Marta Hazas, que tuvo que confesar que hizo caca de forma intencionada en el patio de colegio para vengarse de las monjas del coro de su escuela.

Venganza personal

Mientras hablaban de cómo habían sido los rodajes de la serie, ambos actores comentaron que en los descansos se aprovechaban para ir al karaoke a despejar la mente, apunte que recogió muy bien el presentador para recordarle a Hazas su terrible accidente escatológico en el colegio.

"¿Es verdad que te echaron del coro del colegio?", preguntó Motos a lo que la santanderina respondió afirmativamente y entre risas: "Con 3 años quise entrar en el coro, pero las monjas me echaron porque cantaba muy mal", aunque la anécdota no quedó aquí. "Del berrinche que me cogí, fui al patio, me levanté la falda del uniforme y me cagué en el suelo del colegio. Me llevaron al psicólogo por haber hecho eso. Pero él me dijo que no me pasaba nada", añadió la actriz ante el asombro de todo el mundo presente en el plató de Antena 3.