“Supervivientes 2024” arranca su última semana con una nueva salvación

La próxima expulsión definitiva de ‘Supervivientes 2024’ está entre Marieta y Blanca Manchón. Solo una de ellas se salvará el próximo jueves durante la nueva gala del reality, tras la salvación de Gorka Ibarguren en ‘Tierra de Nadie’.

Llegamos a la recta final

La salvación de Gorka se produjo apenas dos días después de las nominaciones en La Palapa. Con un impresionante 54% de los votos, Gorka se erige como el favorito del público, con claras opciones para ganar esta edición, repitiendo el mismo elevado porcentaje de apoyo que tuvo hace dos semanas. El reality de supervivencia ha ajustado sus nominaciones debido a la cercanía de la final. El pasado domingo, Sandra Barneda sorprendió a los concursantes al anunciar la expulsión definitiva de Miri Pérez Cabrero. Tras esta salida, Barneda volvió a sorprender al convocar una nueva ronda de nominaciones desde La Palapa.

Los concursantes enviaron sus votos y, tras la deliberación del líder semanal, Blanca Manchón, Gorka Ibarguren y Marieta resultaron nominados. Desde entonces, los espectadores han podido votar a través de la app de Mitele. Este televoto se detuvo únicamente para la ceremonia de salvación. Durante la ceremonia, Carlos Sobera compartió los porcentajes: el concursante salvado tenía un 54% de los votos, mientras que los otros dos obtenían un 36% y un 10% respectivamente. Para la salvación, los concursantes se colocaron sobre una plataforma en el mar, y Laura Madrueño cortó las cuerdas de los que seguían nominados. Primero cortó la cuerda de Blanca Manchón y luego la de Marieta, declarando a Gorka como el salvado.

Gorka Ibarguren, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo del público: "Muchísimas gracias a todos. No sé cómo agradecerlo, no sé qué decir. Gracias a todos, muchas gracias". No ocultó su entusiasmo por llegar a la final del reality: "No sé qué decir. Esta movida me encanta. Digo no a la nominación, sino a esta aventura. He flipado en todos los colores como cada día que he estado aquí y quiero llegar a la final". Con Gorka salvado, la tensión se mantiene alta entre Marieta y Blanca Manchón, quienes competirán por permanecer en el reality en la próxima gala.