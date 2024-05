Marta Peñatel enfrenta un nuevo varapalo que complica sus planes de maternidad

Marta Peñatel vive uno de sus momentos más tensos al descubrir que está más lejos de lograr su sueño de convertirse en madre. La que fue uno de los rostros más polémicos tras su participación en realities como “La isla de las Tentaciones” ha dejado claro en reiteradas ocasiones sus planes de formar una familia y quedarse embarazada. Sin embargo, su estado de salud no se lo habría puesto nada fácil. Sumado a su problema congénito de útero bicorne en retroversión, que si bien no la hace ser infértil si dificulta las posibilidades de embarazo, está la operación a la que tuvo que someterse para extirparle las trompas de Falopio -debido a que le detectaron hidrosálpinx-. En 2023 tuvo que ser intervenida nuevamente para quitarle unas “células anómalas” por un papiloma.

Cuando todo parecía que se había normalizado y podía seguir con sus planes de maternidad, ha dado a conocer un nuevo problema que frena por el momento sus intentos de ser madre. Hace un tiempo hizo público en su perfil de “Instagram” que estaría siguiendo un proceso hormonal para favorecer de este modo la fecundación in-vitro. Sin embargo, tras algunos intentos no conseguían que el embrión se implantara correctamente en su útero. Tras algunas pruebas los médicos han descubierto el problema que, por suerte, tiene fácil solución: una infección del endometrio.

“Seguramente es debido a tantas operaciones. Ya sabéis que yo nací con un tumor en el riñón y que me tuvieron que quitar el riñón, nací con un tabique en la vagina, me he quitado las trompas de Falopio”, arrancaba a enumerar Marta. Este nuevo problema originado por la bacteria Fusobacterium se presenta como un duro golpe a estas alturas para la televisiva, pero no sería la mayor de sus preocupaciones: “Ya sabemos por qué salió mal la primera transferencia, porque está infección lo que conlleva es que no haya implantación”. Lo bueno es que una vez identificada la causa el tratamiento con antibióticos le daría rápidamente una nueva oportunidad para intentar la fecundación in-vitro.

Dejando a un lado su complicada situación, Marta Peñate vive un gran momento sentimental con Tony Spina, con el que también colabora en el programa “Los Vecinos de la casa de al lado” en Mitele Plus. Desde sus redes sociales no duda en compartir partes de su vida, como sus rutinas de ejercicio o incluso anécdotas que quedan para el recuerdo. Este miércoles por la noche compartía la “brutal batalla” que había tenido la rumba con una maceta que tenían en su casa. “La rumba no tiene rumbo”, decía tras las risas de su pareja Tony que la observaba desde la puerta.

Marta Peñate Instagram

Lo cierto es que la pareja no pierde de vista sus planes para llegar a ser padres biológicos y piensan seguir disfrutando del camino con alegría y un poquito de resignación.