"Supervivientes All Star" deja de lado a Carlos Sobera

Telecinco ha enfrentado un duro revés en las audiencias con sus últimos proyectos, siendo “Supervivientes 2024” el único éxito del grupo Mediaset en los últimos meses. Tanto las galas de los jueves con Jorge Javier Vázquez, las galas de ‘Conexión Honduras’ los domingos con Sandra Barneda, como los ‘Tierra de nadie’ de los martes con Carlos Sobera, lideran sus franjas de emisión.

Adiós a Carlos Sobera

No es sorprendente que Telecinco quiera continuar explotando el éxito del reality de aventuras y haya decidido lanzar una edición especial, ‘Supervivientes All Stars’, en la que competirán algunos de los mejores concursantes de su historia. Esta nueva versión de ‘Supervivientes’ comenzará inmediatamente después de la edición actual y se espera que tenga una duración aproximada de cinco semanas, llenando una buena parte de la programación veraniega de Telecinco. Al igual que en la edición regular, esta versión contará con tres galas semanales.

En los últimos días, se ha especulado mucho sobre quiénes serían los presentadores de ‘Supervivientes All Stars’. Ahora se ha confirmado que todos los presentadores repetirán su papel, excepto Carlos Sobera. Así, Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño se mantendrán al frente del reality. Jorge Javier Vázquez no solo continuará conduciendo la gala de los jueves, sino que también tomará el relevo de Carlos Sobera en las entregas de ‘Tierra de nadie’. Mientras tanto, Sandra Barneda seguirá a cargo de ‘Conexión Honduras’ los domingos y Laura Madrueño repetirá como presentadora desde la isla. Carlos Sobera no participará en ‘Supervivientes All Stars’ porque estará ocupado este verano conduciendo ‘First Dates Hotel’ en el prime time de Telecinco. Este nuevo programa es un spin-off del popular dating show que se emite diariamente en Cuatro en su access prime time.