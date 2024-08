Marta Peñate da marcha atrás sobre su apoyo a Rocío Carrasco

Hace menos de dos semanas del final de "Supervivientes All Star", pero Marta Peñate no desaparece de la escena pública. Tras anunciar cuando ganó el concurso que este sería su último reality, la colaboradora televisiva canaria ha vuelto a ser noticia esta semana por una eliminación en redes de uno de sus post, en el que defendía a Rocío Carrasco en el momento que Mediaset lanzó la serie documental sobre su vida, un hito televisivo que marcó un antes y un después en la vida de la hija de la gran Rocío Jurado.

Cambio de bando

Todo el lío empezó hace unas semanas cuando en un directo en la red social Instagram, Marta fue preguntada por su compañera en el concurso, Olga Moreno, a la cual defendió comentando que de ella solo conoce lo que ha visto en la isla de Honduras, dejando atrás todo lo vertido sobre su persona en la docuserie de Rocío Jurado. Unas palabras que rápidamente fueron replicadas en redes sociales, ya que los usuarios de X tiraron de hemeroteca para evidenciar a la canaria, demostrando que en el momento de la emisión del documental sobre la hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado, en el cual admitía que la propia Olga Moreno había sido participe de la violencia vicaria que sufrió Rocío, Marta Peñate salió en defensa de esta última, en una publicación que ha desaparecido de su perfil.

"Me sorprendería que esto no batiera récords de audiencia de los últimos años. Toda España FLIPANDO. Yo me la creo por completo", fue el comentario que la propia Peñate puso en su día y que ahora se encuentra borrado. Después de eliminar su tuit, Marta Peñate decidió continuar defendiendo su postura al ver que las críticas persistían. Este jueves, expresó: "Sobre las mareas azules, rosas, verdes, moradas no voy a opinar porque no conozco bien la historia", refiriéndose a los seguidores de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. "Vi UN capítulo. UNO. Dejadme en paz, no pertenezco ni quiero pertenecer a ninguno de esos grupos. Simplemente conozco a una persona que ME CAE BIEN. Y no, no tengo que justificarme", añadió la ganadora de "Supervivientes All Stars" al hablar de Olga. Sin embargo, parece que también se arrepintió de esta respuesta y decidió eliminarla rápidamente.

Este no fue el único tuit que borró. También eliminó otro donde se defendía de las críticas por su amistad con Jorge Pérez, después de haberlo criticado anteriormente por su escándalo con Alba Carrillo.