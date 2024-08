Olga Moreno y Agustín Etienne reafirman su relación con un bebé

Eran pocos los que apostaban por su relación, pero dos años después de hacerla oficial de cara a la opinión pública, parece que Olga Moreno y Agustín Etienne siguen tan unidos como el primer día, o quizás más. Su romance llegó después de la ruptura de la andaluza con Antonio David Flores y no fue visto con buenos ojos en la familia. De hecho, se distanció a más no poder de la que parecía su incondicional, Rocío Flores, un enfrentamiento que si bien hoy se ha relajado todavía no ha sanado del todo.

El caso es que Olga Moreno y Etienne han luchado contra viento y marea para apostar por su relación, una relación que en ocasiones se ha visto empañada por los rumores de crisis o ruptura, como ha sucedido en las últimas semanas. Las habladurías que giran en torno a un supuesto distanciamiento de la empresaria y su representante han resonado con fuerza, pero nada más lejos de la realidad, y una imagen vale más que mil palabras para acallar chismorreos.

Etienne publicó en la sección de Historias de su cuenta de Instagram un emotivo vídeo en el que aparecía junto a Moreno sujetando un precioso bebé. Acompañó el metraje con la canción de "Superhéroes" de Beret y Mr Rain, una dulce estampa que llevó a muchos a preguntarse si están pensando en formar su propia familia.

Olga Moreno y Agustín Etienne, felices con un bebé Redes sociales

Pero lo cierto es que la reafirmación de Moreno y Etienne como pareja llegó unos cuantos días antes, en la fiesta de fin de concurso de "Supervivientes All Stars". La andaluza se presentó en el evento de la mano del representante, y posaron juntos luciendo la mejor de las sonrisas, demostrando una vez más que nada hay de cierto en los rumores que se empeñan en separarlos.

Etienne ha sido uno de los pilares fundamentales en los que se ha apoyado Moreno en uno de los momentos más complicados de su vida. El pasado 9 de junio, su madre, Rosa Obrero, perdió la vida a los 82 años víctima de un cáncer contra el que llevaba tiempo luchando. Un duro varapalo para Olga que llegó poco antes de tener que poner rumbo a Honduras para participar en "Supervivientes All Stars", puesto que ya había firmado el contrato que blindaba su concurso. Agustín estuvo a su lado en todo momento, apoyándola y dándole el empujón necesario para subir al avión y dar lo mejor de sí en el reality, aunque finalmente fue de las primeras expulsadas a consecuencia de su bajísimo estado anímico.