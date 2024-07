Rocío Carrasco habla como nunca de su "renacer" por su serie documental y le manda un recado a Alejandra Rubio

Rocío Carrasco ha destapado su lado más personal, esta vez en el podcast 'La casa de mi vecina', de Nagores Robles. La colaboradora no ha eludido varios temas y ha hablado de la repercusión de la controvertida serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Cuando una vida es intensa y larga, de una manera o de otra creo que siempre nos va a tocar renacer varias veces. A lo mejor no con tanta intesidad ni por unos motivos tan... pero siempre tenemos que ir haciéndolo", ha expuesto.

Rocío Carrasco Podimo

Además, ha asegurado que la imagen que se tenía de ella previamente a esta emisión no correspondía la realidad: "Había una imagen irreal, se vio lo que era y habrá gente que habrá cambiado de opinión y habrá quien siga por sus santos bemoles creyendo lo mismo, porque le compense o porque no le haya cambiado".

"Yo lo necesitaba"

La hija de Rocío Jurado ha manifestado que la grabación del documental la benefició mucho a nivel personal: "Me compensó hacerlo en general. Yo no hice nada por nadie. Se me puede tildar de egoísta, pero lo hice por mí porque yo lo necesitaba. Y si lo que he hecho ha servido para algo, pues me doy por satisfecha". Además, ha insistido en que no tuvo afán de venganza ni de repercusión mediática: "Ese renacer fue porque yo lo necesitaba", ha señalado. Asimismo, ha reiterado que no se arrepiente "de nada" porque no dañó a nadie "a consciencia". "Lo más importante es irse uno a la cama sabiendo que nos has hecho daño a nadie. A lo mejor me puedo arrepentir de no haberlo hecho antes ", ha comentado.

El embarazo de Alejandra Rubio

Rocío Carrasco también ha hablado sobre una de las noticias de verano que es comidilla de la prensa rosa: el embarazo de Alejandra Rubio-de quien es muy amiga- y ha recordado su propia maternidad. "Cuando me enteré que la gorda estaba embarazada pensé 'hostia, que joven', y luego me dije 'tú eres tonta'. Yo tenía dos con esa edad ya ", ha apuntado.

Asimismo ha evocado cuando ella tenía la edad de la hija de Terelu y ha revelado que nunca hizo caso de los consejos: "Yo siempre he ido a mi bola, ¿qué consejo le voy a dar yo a Alejandra Rubio? Yo no atendía a consejo ninguno, nunca ", no obstante, ha reconocido que le gustaría haber escuchado más a "La Más Grande" ': "Ya le podía haber hecho caso a mi madre en algún momento de la vida".