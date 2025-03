"MasterChef" no quiere a estos famosos para su Celebrity: "Hicimos un casting"

El éxito de 'Masterchef Celebrity 9' le ha brindado la oportunidad al concurso culinario presentado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera tener una edición más repletas de famosos. RTVE ha aprobado una nueva edición All Star del espacio a cambio de 8,7 millones de euros por 12 programas, aunque no es la única versión que veremos en 2025. Shine Ibérica, productora del concurso culinario más exitoso del ente público, ha acordado la renovación de 'Masterchef' en todas sus versiones: anónimos, kids y Celibrity. Así lo adelanta Confidencial Digital, que además de otra edición más de famosos, que sería la décima, 'Masterchef' tendrá en 2025 otra versión original del concurso, es decir, en la que participa gente anónima que busca cumplir su sueño de entrar a formar parte del codiciado mundo de la alta cocina, como hiciera Ángela, última ganadora, en el mes de junio. En esta próxima edición 'Celebrity' no veremos a ninguno de estos tres famosos, que han sido descartados en la prueba de acceso, tal y como han confirmado ellos mismos.

No están preparados para los fogones de 'Masterchef'

Aunque cada edición cuenta con personajes destacados, los famosos que participan deben superar un casting de cocina antes de ser seleccionados. Uno de ellos, Torito, reveló haber pasado por este proceso y aseguró haberlo disfrutado mucho. Además, en el podcast 'La pija y la quinqui', sus presentadores, Carlos Peguer y Mariang Maturana, compartieron que también fueron contactados para la versión 'Celebrity' del programa de Televisión Española, aunque finalmente no fueron elegidos.

Carlos Peguer y Mariang Maturana son la Pija y la Quinqui, y viceversa Atresmedia

Otros, rechazan directamente la oferta

Un caso llamativo es el de Millán Salcedo. Aunque ha recibido invitaciones para participar en el conocido concurso culinario "MasterChef", el humorista ha rechazado estas propuestas de manera firme y directa. Según explica, la cocina no es una de sus pasiones: "No sé cocinar, ni quiero aprender", ha confesado con su característico sentido del humor. Salcedo prefiere disfrutar de la comida sin complicarse en la preparación, optando por la comodidad de su bar habitual, un espacio donde encuentra buena comida, conexión con personas de su entorno y un ambiente relajado. Para él, estos bares son lugares de encuentro con gente "normal y corriente", como fontaneros o vecinos, donde puede entablar conversaciones espontáneas y disfrutar de una atmósfera familiar sin ser constantemente el centro de atención. Además, define estos momentos como fundamentales en su vida cotidiana, ya que le permiten desconectar de su faceta pública. Salcedo, quien se considera "muy de bares", encuentra en ellos un refugio para socializar sin pretensiones, alejándose de los focos y las preguntas repetitivas que a menudo recibe como figura conocida. Esta elección refuerza su carácter auténtico y cercano, que tanto valora su público.