Maxi Iglesias confiesa el suceso paranormal con su padre fallecido

Vicky Martín Berrocal tiene una sensibilidad especial que conecta con sus invitados. La diseñadora se ha metido en la piel de entrevistadora en su podcast ‘A solas con’, donde cada semana acude un famoso a sincerarse. Suele generar un ambiente cómodo en el que las estrellas que pasan por su salón para charlar con ella acaban abriéndose en canal como nunca antes. Así, el último en sumarse a la aventura ha sido Maxi Iglesias, quien ha terminado hablando de uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la muerte de su padre.

El joven actor ha conquistado al público desde que saliese de ‘Física o Química’, pero ha perpetuado su popularidad con otros muchos papeles. Incluso ha triunfado al otro lado del charco. Sobre todo esto ha hablado con la diseñadora en su podcast, pero también ha hecho hincapié en su faceta más personal, hablando sin tapujos sobre la esfera más íntima que muy pocas veces saca a relucir de cara a la galería. Por ejemplo, cuando se quedó huérfano de padre a la temprana edad de seis años. Esto le marcó de por vida.

La dura confesión de Maxi Iglesias a Vicky Martín Berrocal

“Yo pierdo a mi padre con seis años y mi madre sube un peldaño más la apuesta y es madre y padre. Me dicen que tengo el físico de mi padre y me gustan cosas que mi madre me dice es que a tu padre le gustaban igual. Estas cosas, el ADN, el poso que queda ahí”, se sincera el actor con la diseñadora en una entrevista íntima. El intérprete mantiene la memoria de su progenitor aún viva, aunque fuese un niño cuando lo perdió.

“Hace dos años yo creo me pasó una cosa muy curiosa en Barcelona. Era mayo e íbamos a estrenar la tercera temporada de ‘Valeria’ y yo me estaba viendo todos los capítulos para hacer toda la prensa antes de que se estrenara. Entonces, hay un capítulo en el que las amigas de Valeria vuelven a su yo adolescente y yo, esa noche, sueño que mi yo adolescente está en un balcón hablando con mi padre. Era una conversación de te he estado viendo, te entiendo y te veo como adolescente. Esto no se lo he contado nunca a nadie, eh. Entonces, me desperté de esto que el corazón te da un vuelco. Entonces, claro, a lo mejor yo estaba sugestionado por el capítulo, pero ¿por qué mi padre me visita ahora, pero yo con apariencia de adolescente?”, se pregunta Maxi Iglesias sobre el significado de su sueño con su padre.