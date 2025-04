Maxi Iglesias confirma que su corazón está ocupado: tiene nueva novia

Maxi Iglesias está feliz y no puede ocultarlo. De hecho, tampoco entra en sus planes disimular que su corazón bombea de alegría al ritmo que le marca un nuevo amor. Quizá no tan nuevo, pues los rumores que le relacionan con Ione Astondoa llevan meses sonando con fuerza. No obstante, la pareja decidía hacer oídos sordos a lo que se publicaba sobre ellos y llevaba su vida con normalidad, cruzando sus caminos sospechosamente. Al fin hay confirmación oficial.

“Sí, estoy enamorado. Estoy enamorado de esa seguridad, de la seguridad que tiene y que me ha podido transmitir abriéndose en canal”, reconoce el intérprete que triunfo en 'Física o Química' y que ahora ha perpetuado su carrera dentro y fuera de nuestras fronteras. Unas palabras muy buscadas que ha pronunciado gracias a Vicky Martín Berrocal, a quien confesó incluso cómo ha crecido sin su padre, que falleció cuando él tenía seis años, así como el suceso paranormal que experimentó recientemente con él.

Ione Astondoa: así es la novia de Maxi Iglesias

El actor ha reconocido en el podcast ‘A solas con’ que su relación no ha sido un camino de rosas, de ahí que hayan sabido sentar las bases de un amor duradero. “Al principio no fue fácil, ella tenía que colocar cosas. Eso me enamoró más”, reconoce cómo ahora está bebiendo los mares por ella. Le ha costado mucho pronunciarse sobre el estado de su corazón y quién es la dueña de sus desvelos. Al fin se ha sincerado, lo que hace que sus fans quieran saber todo lo posible sobre su nueva novia. Parece que le han dado el visto bueno, aunque hay quienes se postulan como posibles sustitutas.

Ya dio pistas sobre su romance a principios de año, cuando se propuso hacer balance de lo bueno que le había rodeado estos últimos meses. Lo hacía a través de una colección de imágenes recogidas en un vídeo viral en el que, por supuesto, aparecía su chica. Esto ya levantó la liebre sobre su romance, aunque el silencio se impuso y nada querían decir. Quizá no fuese necesaria una confirmación oficial, aunque se ha agradecido que el actor diese el paso al fin y despejase las posibles dudas existentes entre sus fieles.

Pero, ¿quién es Ione Astondoa? Desde hace meses es la novia de Maxi Iglesias, pero también puede presumir de ser directiva de Astilleros Astondoa, siendo la primera mujer en ostentar este cargo. Es un negocio familiar, el único astillero español de yates de lujo, que cuenta con más de un siglo de historia. Ahora la empresa la dirige su padre, Jesús Astondoa, pero está llamada a ser su sucesora y, con ello, la cuarta generación en tomar los mandos del negocio familiar. Ahora su cometido se centra en el marketing, la comunicación y los recursos humanos de la empresa. Tuvo que romper barreras y demostrar el doble lo que valía, como así reconocían desde el astillero en su nombramiento, destacando que al ser mujer y la hija del dueño siempre ha tenido que esforzarse al máximo para demostrar que es capaz.