Maxi Iglesias ante su nueva interpretación de cura que se enamora: “Mucha gente me ha dicho que no lo hiciera”

Dentro del marco de la segunda edición del South Internacional Festival de Series se ha presentado la nueva ficción titulada “Ella, maldita alma”, basada en un relato del escritor gallego Manuel Rivas, y padre de uno de los protagonistas, el conocido Martiño Rivas.

La nueva apuesta, que está en periodo de rodaje y además en tierras cercanas, en Conil de la Frontera, aquí en Cádiz, se emitirá en Telecinco. La ficción esta protagonizada por Maxi Iglesias ("Valeria”), Martiño Rivas (“Nacho”), Karina Kolokolchykova (“Servir y proteger”). Supone el encuentro de los dos actores.

Producida en colaboración con Plano a Plano y creada por Aurora Guerra (El secreto de Puente Viejo), esta serie cuenta con César Benítez, Álvaro Benítez, Emilio Amaré y Arantxa Écija al frente de la producción ejecutiva y con la dirección de Iñaki Mercero y Javier Quintas.

Pero adentrémonos en lo que esconde el título de “Ella, maldita alma”, porque nos vamos a encontrar una historia de amor imposible y como dice Martiño Rivas “ya no hay historias de amor imposibles”. Lo que hace que así sea es que da entre una persona casada, que es Ana (Karina Kolokolchykova) y Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote, que además es primo del marido de Ana (Martiño Rivas).

“Nadie se cree que estoy haciendo de cura. Cuando me lo ofrecieron mucha gente de mi entorno, me dijo que dijera que no”, nos cuenta Maxi Iglesias, “Pero yo no tuve dudas”.

"Creo muy de verdad que es una historia preciosa y realmente habla del alma y de lo más básico, de la esencia más primaria que podamos encontrar en nuestro ser, como sociedad. Si dejamos de lado la sotana, que obviamente no se va a poder dejar, a quién no le ha pasado que realmente se te ha cruzado alguien y te ha puesto la vida del revés. Él es el primero que no da crédito y que se juzga y que se machaca y que sangra realmente", admite Maxi Iglesias sobre Fermín, su personaje.

La serie, en principio, durará ocho capítulos, aunque es una extensión aproximada, pero lo que tienen claro es que no se alargará en exceso. Para verla habrá que esperar puesto que está en pleno proceso de rodaje.