El mayor ridículo de Jorge Ponce: "Si me lo dice mi mujer en la cama me duele menos"

La noche del jueves 20 visitaron el programa de Movistar Plus+ 'La Resistencia' la pareja de campeones del mundo de pádel: Arturo Coello y Agustín Tapia. Antes de que David Broncano entrevistase a estos jóvenes deportistas a los que retó raqueta en mano, el colaborador estrella del 'late' Jorge Ponce hizo su aparición habitual. Esta vez no estaba en la calle ni delante del croma, sino sentado en el sofá junto al presentador jiennense.

El cómico malagueño sorprendió contando cómo había sido el peor bolo o actuación de su vida, que no fue en un teatro ni en un pub, sino en la clase de su hija. Este se ofreció a contar un cuento en el colegio de su primogénita y "encima quise ir de progre con un cuento de estos de valores guais". Los niños, perdidos en la narración, empezaron a sabotearle el relato: "Hablaba de un poder mágico, y escucho a uno diciendo '¡el poder de la caca!'", y "otro que me decía constantemente 'Jorge, Jorge, Jorge' y yo '¿Qué?' y él no me respondía nada".

"Mi hija me miraba sonriendo y me decía '¡Papá, qué dices!'" y ya "cada vez oía más voces hasta que se escucha un "¡Cállate!"; pero "la puntilla fue la profesora que me dijo '¿Te queda mucho?', que si me lo dice mi mujer en la cama me duele menos'. Ni aplauso ni nada "y otro niño de primera fila se acerca en silencio a mí y me tira la gorra al suelo".

Después de ese ridículo tan grande "mi niña se abraza a mí y me dice 'Ay, papá, para mí tú eres el mejor', que es como si en las anteriores elecciones le hubiese dicho alguien a Albert Rivera: 'Albert, tú eres el presidente de mi corazón'", concluyo Ponce su patética historia provocando las carcajadas en el Teatro Príncipe.