Mercedes Milá sorprende con la petición a su difunto marido: “Le he pedido que ayude a Pedro Sánchez”

El programa "100% Únicos", conducido por Guillermo Fesser, tuvo como invitada a la periodista Mercedes Milá, quien dejó impactados a los espectadores con sus declaraciones. Una de las más sorprendentes fue su confesión sobre sus continuas charlas con su difunto marido, incluyendo peticiones de naturaleza política.

Manteniendo el contacto

Milá desveló en el programa que mantiene conversaciones regulares con personas fallecidas, afirmando que "hablo con muchos muertos porque me ayudan mucho". La periodista compartió que la última vez que se comunicó con su difunto esposo fue "esta mañana", y agregó: "A mi marido lo tengo encargado de que ayude a Pedro Sánchez, fíjate". Milá reflexionó que sus familiares y amigos fallecidos actúan como sus ángeles guardianes, defendiendo la autenticidad de estas comunicaciones: "Nadie me quita de la cabeza que eso es una comunicación real. Me puede venir un científico o un psiquiatra, que es mi cabeza y yo tengo esa comunicación".

Las cualidades para participar en "GH"

El retorno de "Gran Hermano" fue otro tema destacado durante la entrevista. Milá, quien guarda un gran cariño por el programa, expresó su entusiasmo: "Acabé haciendo el programa más bonito que se puede hacer en el mundo, que es "Gran Hermano". Cuando se le preguntó si sería concursante del reality show, una pregunta que ha recibido en numerosas ocasiones, su respuesta fue tajante: "No".

Milá explicó las cualidades necesarias para participar en "Gran Hermano", subrayando la valentía y la generosidad como esenciales: "Para ser concursante de Gran Hermano hay que ser muy valiente y muy generoso, si no tienes esas dos características no puedes entrar". Recordó además la constante vigilancia de las cámaras dentro de la casa: "Te están siguiendo las cámaras todo el día".