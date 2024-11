Miguel Ángel Muñoz: «En ‘Pekín Express’ las miserias de cada uno te hacen empatizar»

En el FesTVal de Vitoria se hizo la presentación del nuevo «Pekín Express. Objetivo Angkor», que se puede disfrutar en MAX desde el 20 de octubre y en el que participan rostros conocidos. Tres países (Vietnam, Laos y Camboya), 2.500 kilómetros y un nuevo conductor: nada menos que Miguel Ángel Muñoz. Una aventura que ha vivido en cuerpo y alma y así nos la cuenta.

¿Cómo es este nuevo «Pekín Express. Objetivo Angkor»?

El programa a nivel visual es brutal y entretiene con diversión máxima. No paro de decir a todo el mundo que lo tiene que ver, porque me lo van a agradecer de lo mucho que se van a reír y las ganas que les van a dar de ir a estos tres países.

Es cierto que el humor tiene una parte fundamental. Les vemos al límite, pero las risas también están aseguradas.

Cuando dije que sí al formato tuve una reunión con Warner y con MAX para ver cuáles eran las condiciones de los concursantes dentro del formato. Era muy importante que todo fuera legal, que empatizáramos con ellos, porque yo podría estar concursando, es un formato que me divertiría también hacer. Dentro de mi moral y mi justicia si había algo con lo que no comulgaba necesitaba saberlo para ver si lo hacía o no. Como vi claro que el concurso era transparente me involucré en todo. Cuando empezaban a estar muy cansados me reuní con ellos para decirlos que nadie les estaba haciendo el lío, que estaba con ellos y que si había trampas me las estaban haciendo a mí también. Y que el programa no va de sufrimiento sino que se va a tratar desde el punto de vista del humor. Cuando vieron el primer programa en el FesTVal de Vitoria me daban la razón.

¿Cuál ha sido el momento más duro para usted?

Levantarme cada día a las cuatro de la mañana de media. Estábamos a 40 grados con 80 por ciento de humedad. Habíamos decidido que me dejaba el pelo largo para jugar con ese estilismo de los moños y ha sido un calvario levantarme una hora y pico antes que el resto para estar listo, hacer las entradillas y demás. Un ritmo muy duro. Sin duda la dureza ha sido la falta de sueño, he dormido muy poco. Luego los concursantes han dormido muy poco y donde han podido, pero nosotros no hemos estado en hoteles de cinco estrellas. Todos los días salíamos 180 personas en carrera. Un par de días han sido buenos y el resto de batalla. He dormido con chinches en la cama, con una rata... Para nosotros era Pekín estrés desde que comenzaba hasta que acababa, pero muy divertido.

¿Qué le ha impactado de estos países?

Hemos estado en sitios muy espectaculares, pero es verdad que a veces no nos daba tiempo ni a hacer una foto. Son increíbles. Vietnam, Laos y Camboya están cerca, pero lo que comparten es el río Mekong. A pesar de que es una cultura parecida son muy diferentes. Vietnam es muy caótico, a pesar de que tiene unos parajes naturales espectaculares. Laos a nivel espiritual me quedé muy impactado por toda la energía que se mueve allí, la cantidad de templos y la adoración tan respetuosa y tan especial que tienen a Buda. Los templos de Angkor son imponentes. Es una suerte poder haber ido a estos sitios, es tan importante para mí salir de la no rutina que tengo.

¿Cómo se ha sentido como director de carrera?

Muy bien. Cuando estaba encima de la mesa pensé que era para mí. Me encanta viajar, los retos y la aventura, tengo más de 150 juegos en mi casa, organizo a veces yincanas, soy máster jugando a ‘Lobos’, me encanta este rol. No soy un presentador, es otra cosa. Y así lo afronté con la pasión de jugar con los compañeros, con los concursantes y he querido hacer todo lo que han hecho ellos, también para que cuando se quejaran poder decirles que también lo había vivido. Eso hace que mi rol sea cercano a ellos, aunque con autoridad. No es solo estar bien vestido y a la espera.

Hablemos de los concursantes, ¿quién le ha sorprendido?

Son espectaculares y más allá de los nombres en sí o la popularidad en las disciplinas de cada uno lo más importante es la sinergia de la pareja. Miriam Díaz-Aroca con 60 años y su hija; Octavi con su hija que no tiene nada que ver, es el actor/doctor y ella que vive la vida en otro planeta; Ángel que es un bibliotecario que viene con Gonzalo Miró y me he enamorado de él y Gisela y Gemma que llevan compitiendo desde los ocho años juntas y funcionan de una manera muy distinta. Creo que ha sido un acierto. Todos me han sorprendido porque no les conocía lo suficiente. Pedí estar ahí desde los casting y empaparme de ellos al máximo. Sabía que se iban a involucrar muchísimo. La pareja por ejemplo de Álex y Guille me los quiero llevar a mi casa. Ha sido muy buen elenco después de que el resto de compañeros de profesión lo vean creo que se van a querer apuntar. Las miserias de cada uno te hacen empatizar.