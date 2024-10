Así es el galopante «Pekín Express» de famosos

Sabíamos de este formato que de siempre gustó porque pone al límite a gente corriente para buscarse la vida por un euro y en países lejanos. Las normas son las mismas, pero en el nuevo «Pekín Express.Objetivo Angkor», que ha adaptado Max a lo grande con una producción descomunal (producido por Warner Bros) y que se acaba de estrenar nos pone delante a catorce concursantes, lo que es lo mismo siete parejas. Un famoso con un acompañante, que él ha elegido, y un presentador y director de carrera que también ha roto las dinámicas anteriores y que está más que a la altura: Miguel Ángel Muñoz. Ya avanza el actor que se lo ha tomado muy en serio y que para aceptar el proyecto necesitaba saber que «todo era verdad, que nadie se iba a sentir estafado». Es tal el esfuerzo que al ver las primeras y potentísimas imágenes, lo entiendes.

La dinámica del grupo es muy buena. Una locura express podríamos decir, como las parejas en sí mismas. Miriam Díaz Aroca y Octavi Pujades acuden con sus hijas: María Grant y Alicia, respectivamente. El resto de parejas son: Gonzalo Miró y Ángel Díaz, Álex de la Croix y Guillermo Camas, Alba Paúl y Álex Domenech, Canco Rodríguez y David Pulido, Gemma Mengual y Gisela Morón.

Aseguramos que no habrá indiferencia. Todas tienen algo. Si no es humor es complicidad, superación, desastres... Pero no falta la química... ¡Ojo! En el 20 aniversario del formato que revolucionó el mundo de los viajes y las aventuras se adentra en tres países espectaculares: Vietnam, Laos y Camboya. 2.500 kilómetros que iremos descubriendo a lo largo y ancho de nueve trepidantes episodios. 22 días de sufrimientos, experiencias al límite y una vivencia transformadora para los participantes.

Eso sí, se mantiene lo genuino del programa, la gran marca: solo poder llevar una mochila como único equipaje. Para el resto tendrá que tirar de su ingenio, habilidad, resiliencia, talento para salir para adelante en situaciones de desgaste máximo y a veces desesperación. Y con un euro en el bolsillo. El dinero no será el vehículo para lograr recorrer esos 2.500 kilómetros y llegar a la meta.

«Es una apuesta por un grandísimo formato, que combina viaje y aventura, competición y reality», nos cuenta Alberto Carullo, responsable de Producción de Warner. Un formato que ya hizo su puesta de largo en el FesTVal de Vitoria. «Una condición para los concursantes es que fueran amantes del formato, que todos quisieran ganar y creo que lo hemos logrado. La lluvia ha sido gran protagonista y para ellos ha sido una faena, pero para el espectador hace todo mucho más épico», dice Pablo Abelenda, director de contenidos de Warner Bross.

Los concursantes no son los únicos que han sufrido en este fascinante «Pekín Express. Objetivo Angkor», el equipo de cerca de 200 personas ha viajado a diario y dormido muy poco nos cuenta Miguel Ángel Muñoz: «Hemos trabajado una barbaridad. Me he dejado el alma, la energía, pero ha sido una experiencia transformadora».

Así lo han experimentado también Miriam y María. Madre e hija. «Soy una loca, casi psicópata de esta profesión y poder ser protagonista de una de las mayores producciones es un honor. También poder ofrecer una experiencia así a mi hija y hacerlo de manera conjunta más allá de las rutinas. Ella es una adolescente linda que me ha facilitado todo su crecimiento y en todas las pruebas éramos un equipo. A veces ella era la adulta y yo la niña», admite Díaz Aroca. Lo que está claro es que Pekín Express les pone a prueba de manera incesante. Pero no solo hay acción y penurias. En este nuevo formato las risas están aseguradas. Desde ya y cada semana, en Max.